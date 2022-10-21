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九合一倒數 台北地檢署聯手北市政風處用LINE反賄選
九合一地方選舉今天完成候選人號次抽籤，宣告選舉正式進入倒數計時。身為全國地檢龍頭的台北地檢署，這次特地與台北市政風處聯手，設反賄選專區網站，更利用好友人數已達114萬多人的北市府Line群組及50萬人次市政訂閱等管道推播，攜手提高反賄選宣導的成效。
今天北檢的「查賄e起來、反賄Line啟航」反賄選宣導記者會，法務部長蔡清祥、檢察總長邢泰釗、台高檢主任檢察官陳宏達、保護司林司長嚞慧、北市府政風處副處長蘇志峯等人均赴會，共同啟動「111年地方公職人員九合一選舉」反賄選專區網站及北檢選舉查察中心LINE＠官方帳號。
北檢檢察長林邦樑表示，北檢針對今年地方公職人員九合一選舉，迄今已立案調查的選舉相關案件合計72案，被告達123人。北檢首創運用火車、捷運等大眾交通工具、捷運燈箱廣告、捷運電視託播進行反賄選宣導，全國郵局、銀行、超商ATM也有北檢反賄選影。
這次北檢也設置Line檢舉賄選QR Code，讓民持手機掃描QR Code，加入選舉查察中心Line＠好友，便可使用電話、Email、郵政信箱，或直接用Line提供賄選情資，上傳照片、影音檔案，檢舉賄選方便、即時又有效率。
蔡清祥重申，成功的查察賄選，就是最好的反賄選宣導，北檢運用科技宣導深入基層，並結合市政、社會資源，設置Line＠帳號即時掌握情資，更增加檢舉賄選的便利性。邢泰釗也指出，情資是查賄之母，而情資來自民眾，若能讓民眾有更便捷、安全的檢舉管道，加上檢舉獎金激勵，就會有賄選情資來源。
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