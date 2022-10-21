許藍方遭爆當小三 臉書批周刊報導不實挨告結果出爐

許藍方。聯合報系資料照

「最美博士」許藍方被控和已婚康姓醫師搞外遇，法院判她應賠償劉姓妻子50萬元確定，她另在臉書批評周刊不實報導、未經查證等，被周刊提告求償，台北地方法院今判周刊敗訴，許藍方免賠，可上訴。

許藍方去年被周刊報導外遇康姓醫師，並曝光鹹濕對話「今天一直濕濕」等語，許否認不倫，反指康長期騷擾、糾纏，並在臉書發文認為周刊「未經查證」、「不實報導」、「散播不實之言論」。

周刊認為許藍方侵害名譽，提告求償10萬並刪除臉書貼文、刊登澄清啟示，法院開庭時，許藍方仍認為周刊報導不實，且報導稱她自拍裸照給康，是周刊記者看對話紀錄「腦補」的。

至於許藍方被控當康姓醫師的「小三」，康的妻子提告求償，北院判許藍方賠償50萬元，而她未上訴而確定；許藍方先前開庭曾說，不上訴是因不想影響對方家庭，也要考量律師費，再打訴訟耗費媒體和司法資源。康妻事後也將賠償金全數捐給公益團體。