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抽線廠倒閉董事長夫妻詐貸近15億 5人遭起訴2人續押

聯合報／ 記者陳弘逸／高雄即時報導

台南鋼鐵伸線大廠仙宗興業公司去年底倒閉，王姓董事長夫婦涉嫌向銀行及上下游廠商詐貸，日前遭檢調搜索，查扣200件愛馬仕精品、及槍彈遭羈押禁見獲准；近日檢調偵結，兩人詐貸近15億，被依違反銀行法、詐欺取財罪及行使業務登載不實等罪起訴，昨天移審橋頭地院，裁定2人續押，另3名涉案人交保。

仙宗興業去年10月停工，積欠員工薪資、資遣費等費用達20億元，連台南市府勞工局出面協調，資方也未派代表出席；橋頭地檢署檢察官郭郡欣指揮高雄市調處及市刑大，於12月發動搜索，王姓董事長夫婦便行蹤不明。

檢調認為王姓董事長夫婦有逃亡及隱匿財產嫌疑，掌握兩夫妻動向後於今年6月27日再度發動搜索，於親友家中查出200件愛馬仕精品，另在王在安平區租屋處陽台，搜到查扣3枝非制式手槍、10顆及制式子彈、32顆非制式子彈；兩人被依涉犯槍砲、銀行法等罪，有逃亡及隱匿財產之虞，向法院聲請羈押禁見獲准。

檢調發現，王姓董事長夫婦為詐騙銀行，與另家盤元商公司，分別在2020年1月2日起到去年6月28日止，假意與中鋼盤元簽訂4份盤元交易合約；讓銀行核貸高達 11億 9835萬 6250元；並由該盤元商公司及仙宗雙方公司會計以「折讓」名義，讓資金回流到仙宗公司指定帳戶內。

此外，王姓董事長夫婦還向下游廠商謊稱可以低價出售線材，並由下游廠透過開立銀行信用狀、交付「塗銷禁止背書轉讓」支票、匯款等方式向仙宗興業公司支付貨款，詐得2億 9359 萬4384元，總計不法所得竟高達14億9195萬634元，且這筆資金被兩人即陸續轉匯、提領做私人用途加以隱匿。

檢方認為，王姓董事長夫婦、盤元商公司林姓負責人、許姓及洪姓會計五人涉違反銀行法、商業會計法、三人以上詐欺取財罪及行使業務登載不實罪嫌；另王又涉違反槍砲彈藥刀械管制條例2罪。

檢方於昨天偵結起訴，王姓董事長夫婦僅坦承部分犯行，案件移審橋頭地院後，院方裁定兩夫妻續押，林姓負責人、許姓及洪姓會計分別以80萬、10萬及5萬元交保。

台南鋼鐵抽線大廠仙宗興業王姓董事長有逃亡及隱匿財產的嫌疑，日前檢調搜索，搜出上百件精品、3把具殺傷力手槍及多發子彈。記者陳弘逸／翻攝
台南鋼鐵抽線大廠仙宗興業王姓董事長有逃亡及隱匿財產的嫌疑，日前檢調搜索，搜出上百件精品、3把具殺傷力手槍及多發子彈。記者陳弘逸／翻攝
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台南鋼鐵抽線大廠仙宗興業王姓董事長有逃亡及隱匿財產的嫌疑，日前檢調搜索，搜出上百件精品、3把具殺傷力手槍及多發子彈。記者陳弘逸／翻攝

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