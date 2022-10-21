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高市議員傳賄選 當事人喊冤：抓粉專照片辦案合理嗎？

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導

高雄檢警昨早搜索左楠區議員候選人劉宥廷住家及競選總部，訊後10萬元交保。劉宥廷今天出來喊冤說，媒合慈善會捐贈愛心物資卻遭檢方指控涉賄選，物資全由慈善會募集而來，而且發送給不特定對象，檢調只依據臉書粉專內容辦案相當「烏龍」，他個人雖然無黨無派，絕不接受司法迫害。

橋檢昨搜索劉姓市議員候選人辦公室及住家，質疑透過贈送口罩、防疫酒精及米麵等民生物資尋求支持，涉嫌違反公職人員選舉罷免法，帶回16人偵訊；檢方訊後，分別諭知劉姓市議員候選人及競選辦公室許姓主任各10萬交保，另辦公室賴姓助理3萬元交保。

今天下午，遭控對象左楠區議員候選人劉宥廷會同律師涂榮延召開記者會指出，服務處共有八名主任，其中一位許姓主任兼任金峯愛心慈善會理事長；檢調昨日上門搜索，出示取自他個人粉專參與慈善會愛心活動照片，指控團隊贈送米、民生物資涉入賄選，莫須有的罪名讓他無法接受。

劉宥廷說，金峯愛心慈善會在各地捐贈物資幫助弱勢多年，陳理事長是多年好友，今年3月起請他媒合找尋左楠區有需要民眾捐贈物資，每場次份數限制70份，他透過里長協助找尋弱勢民眾，根本不知道對象更沒有名冊，「為何選在抽號次前一天大規模搜索，用意何在？」

許姓主任也說，慈善會屬於立案機構，每筆捐款都有清楚記錄，沒想到純粹作愛心會被指控賄選，昨遭偵訊11小時，真的感到莫名其妙，以後若有議員、里長要求幫助弱勢民眾，他不敢再幫忙，否則萬一又被人指控賄選，感覺很衰。

律師涂榮延表示，劉候選人參與慈善會活動並無競選手段，也沒有意圖干涉選民的選舉意圖，僅是擔任媒合角色。記者會最後，劉宥廷等人高呼「烏龍調查、影響選戰」。

左楠區議員候選人劉宥廷說，他積極參與公益活動，學校、機構特地頒發感謝狀，難道這些活動都要被視為賄選舉動嗎？記者徐白櫻／攝影
左楠區議員候選人劉宥廷說，他積極參與公益活動，學校、機構特地頒發感謝狀，難道這些活動都要被視為賄選舉動嗎？記者徐白櫻／攝影
左楠區議員候選人劉宥廷召開記者會喊冤，同樣遭到搜索的慈善會許姓理事長一起出面受訪。記者徐白櫻／攝影
左楠區議員候選人劉宥廷召開記者會喊冤，同樣遭到搜索的慈善會許姓理事長一起出面受訪。記者徐白櫻／攝影
高市左楠區議員候選人劉宥廷昨日遭檢調搜索，被控涉及賄選，今天召開記者會喊冤，他認為自己無黨無資源卻被打壓，內心相當不平。記者徐白櫻／攝影
高市左楠區議員候選人劉宥廷昨日遭檢調搜索，被控涉及賄選，今天召開記者會喊冤，他認為自己無黨無資源卻被打壓，內心相當不平。記者徐白櫻／攝影

議員 愛心 賄選 2022大選 高雄市選舉

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