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KTV嗨歌變調！男子被切歌沒面子 這樣做下場慘
一名張姓男子與許姓等友人相約在連鎖KTV飲酒嗨歌，歡唱過程中，張男因被許男切歌覺得沒面子，先在包廂內痛打一頓，餘怒未消又打電話給友人，要他們從不到5百公尺的另一家KTV趕來助拳，被打的許男未提告，但檢方依妨害秩序罪嫌提起公訴，屏東地方法院一審判張男及友人6個月徒刑，緩刑2年，並應於緩刑期間內向公庫支付2至3萬元。
此案發生於今年2月2日凌晨3點多，張、許等人約在一家連鎖KTV嗨歌，檢警調查，張男點播歌曲時突遭許男切歌，心生不滿先在包廂內徒手毆打一頓，後來又打電話給在另一家KTV嗨歌的陳姓友人，稱「與人衝突需要幫忙」，陳男一聽從不到5百公尺外的KTV帶了4名友人趕來。
5人一衝進包廂，陳男先徒手痛毆許男，許男跑出包廂逃命，5人又一哄而上開扁，害許男眼鼻挫傷。不過許男表示，事後已與張男和好，無意提告傷害。
法官認為，張男及陳姓等5名友人，在公共場所聚集三人以上下手實施強暴罪，已危害公共秩序，一審判6人6個月徒刑，緩刑2年，張男應於緩刑期內向公庫支付3萬元，陳男等5名友人應於緩刑期內向公庫支付2萬元。
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