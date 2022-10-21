懷疑女兒被欺負 離譜家長衝教室飆罵毆打小一女童
台中郭姓女子自認女兒被同學欺負，一早跑到教室大喊質問，還抓另名6歲女童肩膀猛晃，連老師上前制止都被她撞開，郭還拿書包攻擊女童害受傷，刑事以郭不能控制情緒傷害6歲女童，一、二審都依傷害罪判她拘役45日，女童主張身心受創再求償11萬多元，民事判郭應給付8萬多元，可上訴。
檢警調查，郭女懷疑女兒被同班的小一女童欺負，2020年10月14日一早8點多跑到國小教室內，質問女童為何要毆打她女兒，還用力抓住對方肩膀搖晃，因林姓代課老師見狀上前攔阻，郭還推開老師，再拿書包朝女童胸口揮擊1下。
審理時，郭坦承到校質問但否認有傷害，辯稱當天只是要去找老師，詢問班上哪位是該名女童，而女童瞪了她一眼不理，自己就到教務處去找老師，表示和女童沒有身體接觸，認為對方證詞不合常理。
女童證稱，當天郭女到教室喊她名字問是誰，班上同學就指著她，結果郭就過來雙手抓住她肩膀問說為什麼要打她女兒，並用力搖晃身體，還推開老師拿書包打她，被制止到走廊後還對她說「瞪什麼瞪」。
林姓老師證稱，郭女進教室情緒激動大聲問女童「你是不是打我女兒，還不只一次？」罵了很多後就動手推打女童，自己趕快擋在中間說「媽媽不可以動手」，卻遭郭用力撞開，郭就拿提袋朝女童揮打到她；女童被打後也害怕哭泣，經驗傷發現胸口有挫傷。
法院認為，郭女不能克制自己情緒，竟傷害年僅6歲女童，犯後也沒和對方和解、賠償，刑事一、二審均依傷害罪判郭拘役45日。
女童及家長再提刑事附帶民事損害賠償，主張遭郭女打傷後身心受創，需要接受長期心理治療，並且出現害怕商學、恍惚及焦慮、易怒等不適，包括醫藥費、精神撫慰金等，一共向郭求償11萬1580元。
郭女則爭執女童傷勢和她沒有因果關係，否認有造成傷害，並稱自己曾因車禍受傷，無力造成女童傷害；民事比對多人證詞，不採信郭女說法，審酌雙方資力、侵害程度，郭目前由擔任警察的先生扶養等，判郭應給付女童一共8萬1580元。
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