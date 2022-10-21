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陳時中造勢大會發走路工 北市議員候選人告發賄選

聯合報／ 記者蔣永佑／台北即時報導

國民黨台北市議員楊植斗日前揭露民進黨台北市長候選人陳時中，在與同黨市議員梁文傑的聯合造勢大會上，涉嫌透過企業發放2000元全聯禮券走路工。楊植斗今帶著當時民眾簽名並拍照回傳的大會芳名錄，前往台北地檢署告發陳、梁兩人涉嫌賄選，希望檢方盡快查辦。

楊植斗表示，當時吉田地產要求被動員的民眾，人到現場後需配合簽到並拍照回傳，才能領禮券，有領走路工的人，全都在由吹哨者提供的芳名錄上，只要檢方按圖索驥就能水落石出。

楊植斗認為，陳時中、梁文傑雖然說跟他們無關，但社會大眾可以不要對政治人物標準這麼低，檢方若能盡快傳喚相關人員並查扣芳名錄，就能避免像陳時中闖紅燈，警方行車紀錄器卻被洗掉如此荒唐的事情發生。

國民黨台北市議員候選人楊植斗持相關事證至北檢告發陳時中發放走路工。記者蔣永佑/攝影
國民黨台北市議員候選人楊植斗持相關事證至北檢告發陳時中發放走路工。記者蔣永佑/攝影
楊植斗提供陳時中造勢大會當時簽名、拍照、回傳，才能領取禮券的芳名錄。圖/楊植斗提供
楊植斗提供陳時中造勢大會當時簽名、拍照、回傳，才能領取禮券的芳名錄。圖/楊植斗提供

楊植斗 陳時中 台北市長 2022大選

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