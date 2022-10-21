陳時中造勢大會發走路工 北市議員候選人告發賄選

國民黨台北市議員楊植斗日前揭露民進黨台北市長候選人陳時中，在與同黨市議員梁文傑的聯合造勢大會上，涉嫌透過企業發放2000元全聯禮券走路工。楊植斗今帶著當時民眾簽名並拍照回傳的大會芳名錄，前往台北地檢署告發陳、梁兩人涉嫌賄選，希望檢方盡快查辦。

楊植斗表示，當時吉田地產要求被動員的民眾，人到現場後需配合簽到並拍照回傳，才能領禮券，有領走路工的人，全都在由吹哨者提供的芳名錄上，只要檢方按圖索驥就能水落石出。