台南醫美診所隆鼻、下巴整形 動刀竟是在台無照越南女

40歲越南籍黎氏原本在台灣從事紋眉、紋身及美甲等美容工作，去年4月間在醫美診所內為人隆鼻、下巴整形手術，經病患發現後提告，黎氏自稱具有越南鴻龐國際大學多科醫生文憑，但在台未取得合格醫師資格，台南地院認她犯非法執行醫療業務罪處6月，緩刑3年，沒收犯罪所得3萬元。

檢警調查，去年4月23日，周姓女子在某醫美診所接受隆鼻手術，女醫師以手術刀切開鼻中柱下側長約1公分，深約4公分，取其耳後軟骨植入切開處後縫合。同日，另有阮氏則接受下巴整形手術，同位女醫師以手術刀切開下巴處，取出原置入的矽膠軟骨，置入新矽膠軟骨後縫合。

未料，病患察覺有異，發現該診所臉書上張貼穿著醫師袍行銷醫美手術圖片的女醫師在台未取得合格醫師資格，憤而提告。黎氏不熟悉台灣醫師法相關規定，自稱具有越南鴻龐國際大學多科醫生文憑。

台南地院審酌，黎氏未取得合法醫師資格，非法執行醫療行為，非但破壞醫師專業制度，更危害病患權益，對患者造成潛在風險，所為很不應該。