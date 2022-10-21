竹檢起訴買票案 檢察總長頒贈30萬元嘉勉

新竹縣湖口鄉長參選人鄭士榤涉利用現金綁樁，新竹地檢署日前偵結，以投票行賄等罪嫌起訴鄭士榤等6人。檢察總長邢泰釗今天為此親赴竹檢，頒贈30萬元嘉勉辛勞。

最高檢察署發布新聞稿指出，竹檢偵結起訴鄭姓參選人賄選案，是本次選舉全國第一件集團性現金買票案；法務部長蔡清祥對迅速偵結表示肯定，邢泰釗、調查局長王俊力今天則親赴竹檢嘉勉主任檢察官、檢察官。

邢泰釗表示，嚴查賄選是為了保障人權，本案起訴對意圖買票影響選舉公正者，有以儆效尤之功，節省司法資源，也給人民一個乾淨的選舉。

調查局長王俊力則說，新竹地檢署指揮新竹縣調查站共同查獲集團性的現金買票案件，辦得非常漂亮，日後將持續向上溯源，偵辦到底。

新聞稿指出，邢泰釗致贈水果給新竹地檢署，並頒贈新台幣30萬元嘉勉辛勞，並表示只要有人賄選，執法機關就有決心繩之以法，所有參選人切勿心存僥倖，以身試法。