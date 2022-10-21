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慘了！好心人免費出借雙B賽車 他下場10分鐘就失控撞爛

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

賽車示意圖，與本案無關。圖／聯合報系資料照片
賽車示意圖，與本案無關。圖／聯合報系資料照片
林姓男子去年向蔡姓男子無償借BMW參加賽車比賽，未料下場10分鐘失控自撞護欄，車輛嚴重損壞，蔡提民事訴訟求償近200萬元，台北地方法院判林應賠償71萬餘元，可上訴。

蔡主張，他2021年11月19日到台中麗寶賽車場報名參加LSE trackday賽車活動，當天林透過朋友向他攀談，表明希望借他的BMW車輛下場比賽，他也同意無償出借車輛。

蔡指出，林駕車因操作失當，導致車輛失控打滑自撞賽車場護欄，車輛前後保險桿、引擎蓋、大燈、車門、鋁圈、懸吊系統等多處嚴重損壞，需全部換新，他將車送回原廠維修估價，修復費用為165萬餘元，加上車輛價值減損費用、賽車場護欄修復費用等，共求償199萬餘元。

林表示以雙方事發後LINE對話紀錄可知，兩人曾約定由他替蔡找一輛一樣的車子，事故車就過戶給他，但蔡過2天又反悔，又說要訴訟；他對修車費用沒有意見，但已經超出雙方約定的內容。

法院認為林沒有爭執事故經過，並根據證人說法，林下場10分鐘就車禍，認定林確實損毀蔡的車輛，但審酌事故車輛是2014年出廠，至事故發生時，已經超過5年耐用年限，修車費用應折舊認定，並加上車輛減損價值、護欄修護費用，判林應賠償71萬餘元。

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