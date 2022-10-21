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立委收賄案唯一無罪 余學洋：沒幫蘇震清收錢
台灣高等法院審理跨黨派立委集體收賄案，今天首開庭，傳立委蘇震清與辦公室主任余學洋、立委陳超明與辦公室主任梁文一4人，但蘇請假。本案一審唯一獲判無罪的徐學洋，檢方認為他與蘇震清有犯意聯絡、收受賄賂，提上訴；余今表示檢察官上訴無理由，也否認犯罪。
蘇震清被指收受李恒隆2580萬元賄款，質詢經濟部SOGO案，台北地院認為蘇是自行向李要求並收取賄款，犯後態度不佳，判10年徒刑；而蘇震清辦公室主任余學洋未幫助收賄，也非共犯，判無罪。
蘇震清認為一審將他與李恆隆之間的金錢借貸關係曲解為賄款，明顯與事實證據不符，因此上訴。檢方也不滿蘇僅背判10年徒刑，量刑過輕，而余學洋有參與收受賄款、提供李恒隆意見、通風報信，是幫助犯，也上訴。
余學洋今在庭上表示，一審判無罪並無違誤，當初調查局詢問他的的時間冗長，調查官提示證據時序有讓他混淆，他回答時序記憶因而有落差，後來知道蘇震清跟李恒隆之間是借款，借款不等於是收賄。
余的律師委任黃炫中、許仲勛為辯護律師，他們指余是蘇的助理，從事老闆指示的行為是工作，一審論述蘇委任余處理處理事務，李恒隆希望了解立法院運作的狀況，這並不是幫蘇收賄。
法官詢問余是否知道蘇震清前後收2千萬？余說，2018年才了解借款金額，猜測兩人有金錢上的往來，他沒參與過、轉送過。法官諭知候核辦。
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