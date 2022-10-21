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夫妻被迫吸樓下二手菸 勸導無效自蒐證告贏老菸槍鄰居

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中司法大厦。記者曾健祐／攝影
台中司法大厦。記者曾健祐／攝影
二手菸已被WHO列為「頭號致癌物」，台中羅姓男子長期在陽台抽菸導致正樓上江姓、黃姓夫妻受菸害所苦，經勸導、管委會溝通羅依然故我，夫妻只好自行錄影蒐證並依民法第793條提告；法院認為羅菸味確實侵害夫妻人格法益、健康，判他不得讓菸味飄散至對方家，並應給付4萬元，可上訴。

江男、黃女主張，他們是同社區9樓住戶，羅男是住在正下方8樓鄰居，但多次聞到陽台傳來刺鼻菸味，嚴重影響生活品質，經確認是羅長期習慣在自家陽台抽菸，害他們飽受二手菸之苦，只能自行購買空氣清淨機

黃女並表示，自己歷經懷孕、生子，二手菸問題已經嚴重危害他們一家健康，飽受身心痛苦，但他們2020年6月就嘗試要和羅男溝通，2021年2月也在社區群組發言請羅自重，今年1月再委請社區管委會主委、總幹事勸說，羅都置之不理。

江、黃認為，羅長期在陽台抽菸的頻率、時間及次數，都逾一般人社會生活能容忍範圍，侵害他們居住安寧人格法益，依民法第793條請求禁止羅抽菸飄散至他們家，並給付精神撫慰金10萬元。

羅則表示，偶而會在陽台抽菸，但陽台是他私人空間，社區規定也沒有禁止不得在陽台抽菸，且有次自己不在家，對方仍反應聞到菸味，可見他們聞到的不一定都是自己造成。

法院勘驗江、黃自行蒐證朝羅陽台拍攝的9段影片，發現羅大約在晚上8、9點抽菸，江、黃也說明屋內空氣清淨機數值因菸味從23攀升至50幾，且也拍到羅手中有點燃的菸蒂火光；可認定羅菸味確實飄散至住家影響生活安寧。

法院指出，二手菸已被聯合國世界衛生組織列為頭號的致癌物質，江、黃向羅反應1年多都未能解決，羅抽菸頻率又不低，依雙方上下樓緊密相連，可認羅已經妨害對方居住安寧，不法侵害他們人格法益，有危害健康之虞。

台中地院審理後，判處羅男不得在自家及陽台，為菸味飄散至江、黃住處的抽菸行為，並應給付2人共精神撫慰金共4萬元。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

抽菸 空氣清淨機

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