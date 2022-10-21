立委收賄案二審首開庭！梁文一稱「被魔化」：收50萬是李恒隆多帶的

台灣高等法院審理跨黨派立委集體收賄案，今天首開庭，傳立委蘇震清與辦公室主任余學洋、立委陳超明與辦公室主任梁文一4人，但蘇請假。梁文一一審被依貪汙治罪條例不違背職務收受賄賂罪判刑5年，褫奪公權2年，沒收50萬犯罪所得，他今天出庭時強調與陳超明無犯意聯絡，且遭押後記憶模糊，不曉得起訴書怎麼可以寫出來？

跨黨派立委集體被控收受太流公司前董事長李隆賄款，李恒隆與「白手套」郭克銘規畫由時任時代力量立委徐永明與東吳大學法學院合辦「鑑定會議」推動公司法修法，並透過陳超明辦公室主任梁文一請託陳超明出席、致電經濟部要求官員出席，郭克銘在LINE中明確點名「務必要求司長李鎂，最好是次長王美花出席」，陳超明致電時任經濟部長沈榮津未通，仍透過國會聯絡人轉達。

梁文一表示，從未為了拿錢而幫郭克銘辦事，他說郭拜託希望經濟部長王美花能出席東吳大學法學院召開的「新加坡商天義公司持有太平洋流通投資股份有限公司股權與經濟部發生登記爭執事件鑑定會議」，沒討論政治獻金，且陳超明拒絕。

梁說，他後來沒告訴陳超明東吳大學開會的事，也否認有「不斷催款」收政治獻金，後來因政治獻金捐贈期限將屆，他才詢問統領百貨總經理翁華利「要捐嗎？」但與翁碰面後，翁卻一直講SOGO經營權的事，好像把他當成員工一樣，他感覺很不舒服，因此表示捐款變複雜不要了。

「如果真是催款，為何我不收政治獻金？」梁文一表示，後來李恒隆得知他的不滿，約他見面，當時他還以為李恒隆事翁華利的岳父，李還對翁華利的態度致歉，並詢問陳超明的選情。

梁說，李恒隆表示會用朋友的公司名義捐100萬元，但因「多帶了現金」，希望給他們50萬元用來選舉。梁曾問李要不要開收據？但李回答「不需要、不方便」，他便帶回苗栗；因現金無法存為獻金，他沒向陳超明報告。

「感覺像被魔化的角色」梁文一強調和陳超明沒有犯意聯絡，且平時就頻繁和陳通聯，希望高院能還他清白。

梁文一的辯護律師為余德正、沈元楷與蔡宜蓁，律師團表示，郭克銘因發現經濟部無人要出席鑑定會議，因此才打電話請梁幫忙，沒有對價關係，何況李恒隆事後才知道陳超明有打電話；2020年1月8日梁之所以與李恒隆見面，純粹是因得知梁與翁華利碰面的氣氛不好，試圖打圓場才捐獻金，與召開公聽會、打電話給經濟部沒關係。律師認為，不能用收錢結論推論有收賄。