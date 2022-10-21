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確診婦不配合疫調受罰30萬？ 高市府遭法官打臉判還錢

聯合報／ 記者林保光／即時報導

高雄市政府認為確診的婦人隱匿足跡，裁罰婦人30萬元，但法官判還錢。示意圖，非當事人。本報資料照片
高雄市政府認為確診的婦人隱匿足跡，裁罰婦人30萬元，但法官判還錢。示意圖，非當事人。本報資料照片
新冠疫情去年擴散期間，江姓婦人和丈夫、女兒都確診，高雄市衛生局疫調時，認為江婦採「擠牙膏式」回應是隱匿足跡，裁罰她30萬元，江婦指控疫調人員多又雜又不通情理，打官司要求要回罰款。高雄地方法院認為市府沒給陳述機會，判決市府還錢。全案可上訴。

江姓婦人因丈夫去年6月3日驗出新冠病毒陽性反應，她與女兒經高雄市衛生局安排，到高雄長庚醫院也快篩出陽性反應，她進負壓隔離病房治療。

衛生局疫調時，發覺江婦曾在去年5月中旬，帶小孩到醫院就診，10天後丈夫的外婆到家裡作客、5月下旬有3天曾外出，後來又到另家醫院就診，6月1日又有外出購物等足跡，認為她隱匿足跡、規避疫調、妨礙防疫工作，6月10日對她裁罰30萬元。

江婦認為當時又累又慌，疫調人員又多、又雜、又不通情理，自己已盡可能交代已知的事，但衛生局沒給她陳述的機會，就說她受疫調時便採「擠牙膏式」表達，就是隱匿足跡，她不服遭裁罰，提起訴願，但去年10月高雄市政府仍駁回訴願，她才提起行政訴訟。

高雄市衛生局認為防疫視同作戰，稍有不慎或延遲，一失足成千古恨，考量全體市民安危才「廣角度衡酌」她不配合疫調造成社會大眾生命、身體、財產及民心動盪，裁處30萬元於法有據。

法官認為，行政機關限制或剝奪人民自由、權利，應給當事人陳述意見的機會，但衛生局沒給江婦陳述機會就裁罰，程序有瑕疵，加上法官查錄音及社群對話內容，發現去年衛生局在2天內至少曾有3名疫調人員調查江婦足跡，江婦在調查過程中大至都能配合，沒刻意隱匿、虛構、湮滅足跡，判決衛生局須還回公法上不當得利。

衛生局 足跡 高雄市

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