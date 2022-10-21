施工出包致台鐵區間車擦撞 工人疏失判罰6萬元

台南地院認楊男肇致這起交通事故，致列車機車頭左側輕微毀損及中斷正常通行8分鐘，認他犯過失妨害火車行駛安全罪，處罰金6萬元。圖／鐵道局南工處提供 交通部鐵道局今年6月18日委外包商施作台南地下化工程時，楊姓工人吊掛鋼梁不慎而塌落，壓倒圍籬而入侵台鐵路線，在台南保安間東正線與台鐵3167次區間車發生擦撞，車輛輕微擦損、所幸旅客無人受傷，列車延誤8分鐘，台南地院認楊男犯過失妨害火車行駛安全罪，處罰金6萬元，可上訴。

檢警調查，楊男任職工程行，擔任吊掛手，鄭男則任職起重工程公司，擔任吊車操作手，2人受機械工程公司的委任，今年6月18日上午11時許，在台南市台鐵基起361K+400M處共同執行鋼梁吊掛作業。2人本應注意操作移動式起重機吊掛鋼樑時，應以雙點吊掛，避免使用單點吊掛致吊掛物無法保持平衡而有脫落之虞。

然而，楊男竟擅以單點吊掛的方式將鋼梁固定，鄭男也未制止，2人即逕採單點吊掛方式進行作業，鄭男操作移動動式起重機吊起鋼梁時，因單點吊掛致鋼梁無法保持平衡而塌落，塌落的鋼梁並壓倒工程圍籬，工程圍籬因而凸出軌道區域。

該起事故致當天11時37分許，台鐵3167車次列車行經該地點時，該列車機車頭撞擊工程圍籬，造成該列車機車頭左側輕微毀損，且緊急煞車而停留8分鐘，致生火車往來的危險。

案發後，鐵道局即要求全面停工，重新檢視工地材料堆置、吊掛等作業程序，確認符合規定後，始得復工。另也會針對承攬廠商大陸工程及監造單位台灣世曦進行人員責任檢討、扣罰懲處，南工處主管也將檢討議處。

同時，經鐵路警察局高雄分局報告偵辦，台南地檢署也對楊男涉公共危險案聲請簡易判決處刑，鄭男部分則緩起訴處分。

台南地院認為，楊男執行鋼梁吊掛作業時，竟疏於注意，擅以單點吊掛的方式固定鋼梁，待鄭男在操作移動式起重機吊起鋼梁時，因單點吊掛致鋼梁無法保持平衡而塌落，塌落的鋼梁並壓倒工程圍籬，工程圍籬因而凸出軌道區域，而肇致這起交通事故，致列車機車頭左側輕微毀損及中斷正常通行8分鐘，而妨害火車行駛的安全，所生危害不輕。惟念楊男犯罪後坦認犯行的態度等一切情狀，認他犯過失妨害火車行駛安全罪，處罰金6萬元。