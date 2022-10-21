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「沒有人像我這麼清白」陳超明喊不知百萬獻金與鑑定會有關

聯合報／ 記者王宏舜／台北即時報導

台灣高等法院審理立法委員蘇震清等人貪汙案，今首開庭，傳立委蘇震清與辦公室主任余學洋、立委陳超明與辦公室主任梁文一4人，但蘇請假。陳超明一審被依貪汙治罪條例不違背職務收賄罪判刑7年8月，褫奪公權3年，沒收100萬犯罪所得，他表示，自己「絕對清白、百分之百清白，沒有人像我這麼清白」。

跨黨派立委集體被控收受太流公司前董事長李隆賄款，李恒隆與「白手套」郭克銘規畫由時任時代力量立委徐永明與東吳大學法學院合辦「鑑定會議」推動公司法修法，並透過陳超明辦公室主任梁文一請託陳超明出席、致電經濟部要求官員出席，郭克銘在LINE中明確點名「務必要求司長李鎂，最好是次長王美花出席」，陳超明致電時任經濟部長沈榮津未通，仍透過國會聯絡人轉達。

陳超明今表示，本案源自李恒隆希望透過賄絡來達成自己的目的，但他根本沒有見過李恒隆，甚至他是在法院才知道這個人到底長什麼樣，如果李恒隆真的是想要他替鑑定會議做些什麼，為什麼從來沒有親自拜會？況且連李恒隆本人都是到了法院才知道原來他有因為新加坡學者陳企業提供CPTPP的消息而因此打過一通電話給經濟部聯絡人。他還脫口，李恒隆「覺得我功能作用不大」。

陳超明指出，明明他和李恒隆兩邊都不清楚對方，檢調卻可以指控他跟李是賄賂關係。

陳超明說，2019年10月2日之前他沒關心過SOGO案，也拒絕召開公聽會，是12月16日主任梁文一跟他說徐永明與東吳大學要合辦鑑定會議，「是不是可以幫忙打電話給經濟部派個人來？」他想徐永明的形象一直很好，梁文一跟了他9年，從來沒有要他幫忙任何違法的事，根本不可能聯想到打這通電話會有觸法的可能。而他僅請經濟部派個人來就好，他想藉此感謝陳企業先生提供他CPTPP重要訊息。

梁文一與郭克銘等人見面，陳超明說他並未被告知，梁在投票前告訴他有人要捐政治獻金，他沒有多想，因為民調顯示他穩贏。他說，既沒承諾任何人做任何事，也不知道做什麼事會有錢可以拿，自然沒有收錢辦事。

對於檢方起訴，陳超明認為是企圖搭建出他犯罪的外觀，他到了法院才知道100萬政治獻金跟1場他沒參加過的鑑定會議有關，甚至梁文還收了50萬元，他否認犯罪。

陳超明二審辯護律師改委任張益昌、高奕驤與鄭羽秀，律師團認為一審創造出東吳的鑑定會議是立法院協調會的「變形」，是質詢權的延續，但當天沒有經濟部長、沒有陳超明，「誰質詢誰？」

台灣高等法院審理立法委員集體貪汙案，立委陳超明庭後表示自己「絕對清白、百分之百清白，沒有人像我這麼清白」。記者王宏舜／攝影
台灣高等法院審理立法委員集體貪汙案，立委陳超明庭後表示自己「絕對清白、百分之百清白，沒有人像我這麼清白」。記者王宏舜／攝影

陳超明 郭克銘

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