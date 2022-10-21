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不是第一次！年輕媽受不了哭鬧 9月男嬰遭毆成熊貓眼慘死
桃園一名22歲鄭姓越南女子，去年7月在台生下一名男嬰後，因受不了男嬰哭鬧，多次施暴管教，導致男嬰肋骨多處骨折，且今年4月又再犯，結果重傷對方頭部，釀死亡結果；桃園地檢署偵辦此案，今依傷害致死罪起訴鄭女。
據悉，鄭女是2017年7月以讀書名義來台，期間結交過多名男友，對象多為越南同鄉且身分包括逃逸移工。她2020年12月簽證到期未返國，被移民署列逾期居留對象，2021年3月曾向移民署報到時，已身懷六甲，結果因為當時新冠肺炎疫情嚴峻，國際航班不固定，遲遲未歸，最後在台生下男嬰。
今年4月1日上午，鄭女抱著失去生命跡象、眼睛腫成熊貓眼的男嬰到醫院求救，但男嬰因為顱骨複雜性骨折、顱內出血等傷勢嚴重，搶救後仍因中樞神經衰竭、出血性休克死亡。
事發後，鄭女辯稱男嬰是喝奶嗆到才失去生命跡象，至於身上傷勢則是男嬰自己跌倒造成；但院方發現男嬰頭部有傷，通報相關單位疑似兒虐案件，經檢警相驗解剖，發現兩側肋骨多處骨折，且有癒合舊傷，認定其生前曾多次遭虐。
由於男嬰是鄭女與前男友所生，住處除了母子2人，還有鄭女的現任男友，檢警曾懷疑男嬰被其他人施暴，但男嬰生父與鄭女現任男友均稱沒動手，並指鄭女是主要照顧者，由於無其他具體事證，最後僅列鄭女一人為被告。
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