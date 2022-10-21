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「要和比爾蓋茲合作賺大錢」欠繳3114萬元稅款 科技公司負責人遭管收

中央社／ 台北21日電

新台幣示意圖。報系資料照
新台幣示意圖。報系資料照
行政執行署士林分署今天表示，一名陳姓科技公司負責人積欠3114萬元稅款不繳，又移轉個人財產，到案後誇稱邊境解封後將與比爾蓋茲合作賺大錢，日前已將他聲請管收獲准。

法務部行政執行署士林分署發布新聞稿指出，陳姓科技公司負責人於民國89年間出售股票，漏報新台幣1億2000萬餘元財產交易所得，經財政部台北國稅局於93年間補課綜合所得稅及罰鍰共計7200萬餘元。

財政部台北國稅局多次催繳不成，於97年間移送行政執行署士林分署執行，迄今陳男仍滯欠3114萬餘元。

行政執行官調查發現，陳男於93年至99年間自銀行帳戶移轉大額資金至實質控制的公司及第三人，金額總計高達2億5000多萬元，約為目前所欠稅款8倍，19日通知陳男到場報告資金流向。

新聞稿指出，陳男到場後無法對金流提出合理說明，並誇稱：「國境在10月13日解封後就可與微軟公司創辦人比爾．蓋茲（Bill Gates）合作變成有錢人，屆時一定繳清欠稅。」

行政執行官認為陳男隱匿、處分財產且故意不履行，向士林地院聲請管收，法院認為，陳男93年已知欠稅，仍移轉財產給實質控制的公司，放任稅款及罰款不繳，已構成管收事由，且陳男無法提出相當擔保或清償方案，名下也已無可供執行的財產，當庭裁定准予管收。

比爾蓋茲 邊境解封 法務部

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