苗栗檢方查賄選一日兩起 2人遭聲押

苗栗地檢署查察賄選，昨天查獲苗栗市民代表第4選區黃姓參選人涉嫌以現金賄選，經傳喚他與堂兄，還有涉嫌受賄的選民9人到案調查，認定他的堂兄賄選嫌疑重大，聲押獲准，黃姓參選人被檢方諭知限制住居。此外，苗栗市文聖里林姓里長參選人涉嫌以每人1000元賄選，檢方也向法院聲請羈押禁見。

檢方指出，苗栗市第4選區市民代表選舉有情資指出黃姓參選人涉嫌以現金賄選，地檢署指派檢察官蔡明峰指揮苗栗縣警局刑警大隊、苗栗警分局、調查局苗栗調查站及移民署苗栗專勤隊共同偵辦。

專案小組昨天展開行動，傳喚參選人黃姓男子及其堂兄，還有涉嫌收賄的選民9人到案說明；經訊問調查後，檢方查扣賄款6000元現金，認定黃的堂兄涉嫌賄選嫌疑重大，且與共犯、證人有勾串之虞，將他當庭逮捕並向法院聲請羈押禁見，法院昨晚已裁准，檢察官並諭知黃姓參選人限制住居，涉案的選民都請回。