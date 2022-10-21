苗栗檢方查賄選一日兩起 2人遭聲押
苗栗地檢署查察賄選，昨天查獲苗栗市民代表第4選區黃姓參選人涉嫌以現金賄選，經傳喚他與堂兄，還有涉嫌受賄的選民9人到案調查，認定他的堂兄賄選嫌疑重大，聲押獲准，黃姓參選人被檢方諭知限制住居。此外，苗栗市文聖里林姓里長參選人涉嫌以每人1000元賄選，檢方也向法院聲請羈押禁見。
檢方指出，苗栗市第4選區市民代表選舉有情資指出黃姓參選人涉嫌以現金賄選，地檢署指派檢察官蔡明峰指揮苗栗縣警局刑警大隊、苗栗警分局、調查局苗栗調查站及移民署苗栗專勤隊共同偵辦。
專案小組昨天展開行動，傳喚參選人黃姓男子及其堂兄，還有涉嫌收賄的選民9人到案說明；經訊問調查後，檢方查扣賄款6000元現金，認定黃的堂兄涉嫌賄選嫌疑重大，且與共犯、證人有勾串之虞，將他當庭逮捕並向法院聲請羈押禁見，法院昨晚已裁准，檢察官並諭知黃姓參選人限制住居，涉案的選民都請回。
另外，地檢署指派檢察官張亞筑指揮苗栗縣警局刑警大隊、苗栗警分局偵辦苗栗市文聖里林姓里長參選人涉賄案件，昨天傳喚林與選民2人到案，扣得賄款6000元，檢方訊問後認為林姓參選人賄選嫌疑重大，且有逃亡、勾串證人之虞，已向法院聲請羈押禁見，將由法院開庭決定是否裁准，其餘涉案人都已請回。
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