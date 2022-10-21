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鄉長想免費拆老宅 違法開放掩埋場讓業者狂倒900噸廢棄物

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

新竹縣新豐鄉前鄉長徐茂淦4年前要求營造業者免費拆除弟媳的老宅，再指示部屬違法開放新豐掩埋場，讓業者非法傾倒近900公噸的老宅拆除工程和其他的營建混合廢棄物，最高法院依貪汙治罪條例對主管事務圖利罪判徐3年6月徒刑定讞，並通知檢方啟動防逃機制。

徐茂淦2018年3月間委託業者幫忙拆除弟媳的青埔子老宅，允諾將水溝改善工程發包給業者施作，彌補損失，但業者拆除老宅後，不願吸收廢棄建材和垃圾的處理費用；徐茂淦得知後，指示下屬利用清明連連假的空擋，違法放行業者將老宅的廢棄物傾倒至新豐掩埋場。

但業者仍不甘無償拆除老宅，再度利用徐茂淦指示下屬，違法開放新豐掩埋場，一律不需依規定過磅、檢查載運廢棄物的車輛，讓業者傾倒另一處北埔土地的營建混合廢棄物。

判決指出，違法放行的車次共117車，其中33車來自青埔子老宅拆除工程的廢棄物，84車則來自北埔土地，廢棄物總重至少近900公噸；以新竹縣資源回收廢棄物清除商業同業公會回函，營建混合廢棄物清除費用若每公噸以800元計算，老宅廢棄物清除費用約19萬餘元，北埔土地廢棄物清除費用約52萬餘元。

一、二審審酌徐茂淦當時身為新豐鄉長，是民選的地方首長，受鄉民信賴而託付處理全鄉行政事務，應撇除個人私慾，謀取全鄉居民利益為其施政目標。

未料，徐茂淦卻利用鄉長職務片面要求業者無償拆除老宅，更因廢棄物清運問題，為了圖自己利益，牽連部屬要求開放掩埋場，敗壞官箴，判刑3年6月，最高法院認為原審判決認事用法沒有違誤，量刑妥適，駁回上訴而定讞。

徐茂淦。圖／聯合報系資料照片
徐茂淦。圖／聯合報系資料照片

廢棄物 老宅

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