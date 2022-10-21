高雄又有市議員候選人涉選賄 另有鄰里長候選人遭送辦
高雄市某選區劉姓市議員候選人，因透過贈送口罩、防疫酒精、米、麵等民生物資向選民要求投票支持，涉嫌違反公職人員選舉罷免法，日前遭檢調搜索，帶回16人；檢方訊後，分別諭知劉姓市議員候選人及競選辦公室許姓主任各10萬交保，另辦公室賴姓助理3萬元交保。
除市議員候選人，檢調還查出梓官區某里長歐姓女候選人，與丈夫涉嫌贈送約 600至800元的水果禮盒向里內選民要求投票支持，訊後檢方向法院聲請羈押禁見，地院諭知歐姓女候選人以15萬交保，丈夫10萬元交保候傳。
旗山區則有某里長龔姓候選人以贈送1公斤白米的方式向多名選民要求投票支持，同樣因涉嫌違反公職人員選舉罷免法遭傳喚，檢方訊後，諭知交保3 萬元。
此外檢調另查出，仁武區余姓鄰長涉嫌以2千元向選民要求投票支持某里長候選人，考量有勾串共犯之虞，向法院羈押禁見遭駁，但檢方將對此裁定提出抗告。
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