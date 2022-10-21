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南投首件賄選 林姓里長候選人送茶葉、麻油被查獲
南投縣五合一選舉查獲首起賄選，南投市林姓里長候選人涉嫌送茶葉、麻油賄選，南投地檢署昨天傳喚候選人和多名選民到案，檢察官認為林姓候選人賄選嫌疑重大，訊後5萬元交保。
南投地檢署檢察官鄭宇軒昨天指揮南投警分局、南投縣調查站，傳喚林姓里長候選人及多名選民、證人到案到案說明，並查扣盒裝茶葉、麻油等證物。
據了解，林姓候選人在今年7、8月登記參選前，以拜訪選民為由贈送盒裝茶葉、瓶裝麻油，表示他將參選里長，希望大家支持。據了解，他送的茶葉一盒市價250元，麻油一瓶500元，涉嫌選罷法投票行賄罪。
檢察官訊認為林姓里長候選人賄選事證明確，違反選舉罷免法第99條投票行賄罪，訊後諭知5萬元交保，收禮選民全部請回。
南投地檢署表示，買票賄選最高可判處10年有期徒刑，賣票可判處3年有期徒刑，檢方將嚴加查賄，也鼓勵民眾得知賄選勇於檢舉，因檢舉查獲賄選者，可獲得最高500萬元檢舉獎金。
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