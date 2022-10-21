台南攔檢汽機車噪音檢測不合格率逾3成 排氣超標近2成

台南市環保局會同警政、監理單位，聯合打擊空汙、噪音汽機車，今年1月至10月16日路邊攔檢35場次，噪音檢測不合格率達3成以上，針對改裝排氣管的車輛檢測排氣，超標率近2成，台南市府表示，不合格的車輛都依法告發處分並要求改善。

環警監依噪音陳情件數、人口密集區等條件，執行聯合稽查取締，東區後甲圓環、安平區永華路口、南區大同路口、中西區金華路、仁德區中正路、安南區海佃路、新市區復興路，山區的台3線、175線、182線等都是重點區域。

環保局指出，今年與警方、監理單位在全市執行35場次聯合稽查，共攔查2197輛汽機車，噪音檢測394輛，不合格141輛，分貝數超標車輛將依噪音法處以1800元以上、3600元以下罰鍰。依檢驗資料顯示，噪音檢測不合格的車多是改裝排氣管的車，而且機車占多數，車主年齡普遍較年輕，介於20至35歲之間。

環保局也在聯合稽查時隨機檢測車輛排氣，共檢測62台，不合格10台。排氣超標車輛將依空汙法處以1500元以上、6萬元以下罰鍰，並通知限期改善，屆期仍未改善，按次處罰。

台南市長黃偉哲表示，汽機車原廠排氣管是依照原引擎設計製造，若改裝排氣管除了應遵守道路交通安全法令之外，也要注意是否符合空汙排放標準，切勿重踩油門、拉高轉速等刻意製造噪音的不當駕駛行為。