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宜蘭首樁涉賄起訴案 冬山村長候選人送禮盒換選票

聯合報／ 記者林佳彣／宜蘭即時報導

宜蘭縣冬山鄉冬山村長林姓候選人涉嫌行賄，前往5位選民住處，分別交付選舉傳單、1盒柚子禮盒，以此方式尋求支持。宜蘭地檢署偵結起訴，依公職人員選舉罷免法投票行賄罪嫌起訴，這也是年底宜蘭首椿涉賄起訴案。

檢方指出，林姓村長候選人為求順利當選，9月上旬前往黃姓選民等5人住處，並交付選舉傳單與1盒市價390元的柚子禮盒，涉嫌行賄。

檢察官張鳳清指揮宜蘭縣調查站、宜蘭縣政府羅東警分局偵辦，查扣林男的選舉文宣、照片、送禮名單等證物，認定相關選民證詞與他供述情節相符，林男藉致贈柚子禮盒，請託選民支持參選的行為，涉有投票行賄罪嫌堪可認定。

林男坦承確實曾交付選舉文宣與柚子禮盒，也向選民表示請託支持，全案昨天偵結，檢察官依公職人員選舉罷免法第99條第1項投票行賄罪嫌起訴，也請法院審酌他已坦承犯行，依法減輕其刑。

宜蘭地檢署表示，政治清明攸關國家未來，將全力與各司法警察機關維護選舉公正性與民主政治的核心價值。尤其選舉投票日將至，呼籲各候選人、助選人及樁腳，務必乾淨參選，若有觸犯公職人員選舉罷免法等相關法令，必將積極查處。

宜蘭地檢署。記者林佳彣／攝影
宜蘭地檢署。記者林佳彣／攝影

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