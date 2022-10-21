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苦追不到卻知道心上人何時打疫苗 單戀男做2件事犯法了！

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

仇姓男子追求陳姓女子不成，但想陪她看病獻慇勤，竊聽得知陳女身分證字號，輸入健保掛號系統，查到對方施打疫苗及就醫的時間，被訴違反個人資料保護法；台北地院審理，判仇有期徒刑2月，得易科罰金6萬元。可上訴。

仇的行為犯個資法「非法利用個人資料」、「非法蒐集有關醫療之特種個人資料」2罪，法官以1罪論處。

仇因追求陳女始終遭拒，趁陳女住處殷姓管理員與陳女聯絡時，得知陳女的國民身分證統一編號、出生年月日個資。

檢察官指控，2021年9月7日上午9時，仇上網於COVID-19公費疫苗預約平台輸入陳女的身分證字號、出生年月日，蒐集到陳女當天要前往興隆內科診所打疫苗的醫療紀錄。

此外，2021年10月5日下午7時，仇在台北市立萬芳醫院預約掛號查詢系統上，再次輸入陳女個資，又蒐集到陳女當天晚上7時要去醫院看診的紀錄，造成陳女隱私權受侵犯，法院審理，陳認罪，寫道歉書給陳女致歉。

法官審理認為，仇出於想陪同陳女就醫的單一目的，2次非法利用他人個資，但於刑法評價上，應論以接續犯。

判決說，仇為追求陳女，非法運用個資再查到特種個資，不尊重他人隱私及資訊自主權，但他坦承犯行，審酌仇高中畢業、兼職從事廣告設計、低收入戶，依法量刑並判決。

圖為台北地方法院。記者王聖藜／攝影
圖為台北地方法院。記者王聖藜／攝影

個資 疫苗 身分證

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