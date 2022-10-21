民眾黨竹市議員參選人爆涉賄選 20萬元交保限制住居

新竹地檢署接獲線報指民眾黨新竹市議員參選人葉國文捐助某社團法人協會，作為設籍選舉區內學生獎學金；昨天搜索傳喚14人到案，經訊問後認葉國文、該協會理事長陳姓女子涉嫌賄選，葉國文以交保20萬元限制住居、陳女交保2萬元並限制住居，其餘人則請回。

下屆香山區議員選舉9搶6，因含1席婦女保障名額，男性參選人競爭激烈，本屆曾參選香山區議員落選的葉國文，這次獲民眾黨唯一提名參選香山區議員，來勢洶洶。昨天早上原本要在服務處開交通問題記者會，但臨時喊卡，地方傳出涉賄被帶走消息。

新竹地檢署指出，此案初步釐清為葉國文今年6月間，利用陳女擔任理事長的某社團法人協會舉辦年度會員大會暨關懷活動，由葉捐助協會1萬2000元，贊助協會發給葉所屬選舉區內學生獎學金之用，且尋求所屬協會成員支持。

陳姓理事長也在6月25日活動舉辦之際，向與會者介紹葉國文參選之意，且獎學金來自葉國文贊助，將頒發給葉所屬選舉區內的學生，當場即由葉上台頒發獎學金給選舉區內的學生，並致詞尋求在場者支持其參選議員。

新竹地檢署接獲接獲相關情資後，經檢察官廖啟村指揮法務部調查局新竹市調查站、新竹市警察局第三分局、檢察事務官，於昨天傳喚葉男、陳女及相關證人、嫌疑人共 14人到案。檢察官訊問後，認葉男、陳女涉犯公職人員選舉罷免法第99條第1項行求賄賂、第102條第1項對團體機構行賄等罪 嫌，葉與陳各以20萬元、2萬元交保並限制住居，其餘人則請回。