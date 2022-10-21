嘉義市議員選舉涉現金賄選 檢方聲押某候選人及樁腳

嘉義市某市議員候選人涉賄選，候選人及樁腳遭檢方聲押。圖／本報資料照片 嘉義市無黨籍市議員李姓候選人疑似賄選，昨天嘉義地檢署會同中部打擊犯罪中心，指揮嘉義市警方、嘉義市調查站等前往包括競選總部等處進行搜索，候選人、樁腳及選民等10多人被帶回詢問。今天凌晨檢方以犯嫌重大、勾串共犯證人之虞等，將李姓候選人、賴姓、郭姓樁腳等向嘉義地方法院聲請羈押禁見。

嘉義地檢署表示，檢察官吳心嵐、張建強、呂雅純、李昕諭及陳郁雯等指揮嘉義市調查站、嘉義市警方及刑事警察局成立專案小組，偵辦嘉義市李姓議員候選人現金買票賄選案件，昨日持嘉義地方法院核發的搜索票，搜索2處所，並傳喚李姓候選人、賴姓及郭姓樁腳及選民共14人，經檢察官漏夜訊問後，認李姓市議員候選人、賴姓及郭姓樁腳都`涉嫌向選民交付每票1千元或2千元不等的現金賄賂，約其投票支持李姓候選人，違反公職人員選舉罷免法的賄選犯罪，犯罪嫌疑重大，且有勾串共犯、證人之虞，向法院聲請羈押禁見。

今天是候選人抽籤的日子，嘉義市議員選舉分為東、西區，嘉義市選委會安排東區候選人於上午10時30分、西區候選人於下午2時開始抽籤，這名候選人於嘉義市西區參選，若遭聲押是否會牽動選情有待觀察。