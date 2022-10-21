快訊

一直看智慧手錶太分心？三星傳推「智慧戒指」模樣曝光、能做這些事

台北市長選舉歷來抽籤人數最多的一次！陳時中12、蔣萬安6、黃珊珊8

台中市長選舉 盧秀燕3號、蔡其昌2號、陳美妃1號

聽新聞
test
0:00 / 0:00

嘉義市議員選舉涉現金賄選 檢方聲押某候選人及樁腳

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導

嘉義市某市議員候選人涉賄選，候選人及樁腳遭檢方聲押。圖／本報資料照片
嘉義市某市議員候選人涉賄選，候選人及樁腳遭檢方聲押。圖／本報資料照片
嘉義市無黨籍市議員李姓候選人疑似賄選，昨天嘉義地檢署會同中部打擊犯罪中心，指揮嘉義市警方、嘉義市調查站等前往包括競選總部等處進行搜索，候選人、樁腳及選民等10多人被帶回詢問。今天凌晨檢方以犯嫌重大、勾串共犯證人之虞等，將李姓候選人、賴姓、郭姓樁腳等向嘉義地方法院聲請羈押禁見。

嘉義地檢署表示，檢察官吳心嵐、張建強、呂雅純、李昕諭及陳郁雯等指揮嘉義市調查站、嘉義市警方及刑事警察局成立專案小組，偵辦嘉義市李姓議員候選人現金買票賄選案件，昨日持嘉義地方法院核發的搜索票，搜索2處所，並傳喚李姓候選人、賴姓及郭姓樁腳及選民共14人，經檢察官漏夜訊問後，認李姓市議員候選人、賴姓及郭姓樁腳都`涉嫌向選民交付每票1千元或2千元不等的現金賄賂，約其投票支持李姓候選人，違反公職人員選舉罷免法的賄選犯罪，犯罪嫌疑重大，且有勾串共犯、證人之虞，向法院聲請羈押禁見。

今天是候選人抽籤的日子，嘉義市議員選舉分為東、西區，嘉義市選委會安排東區候選人於上午10時30分、西區候選人於下午2時開始抽籤，這名候選人於嘉義市西區參選，若遭聲押是否會牽動選情有待觀察。

嘉義 議員 樁腳 2022大選 嘉義市選舉

延伸閱讀

新竹縣調查站查獲現金賄選 調查局長王俊力嘉勉

嘉市某市議員參選人涉賄選 檢警調帶回10多人訊問

黃敏惠成立勇媽幼教後援會 李俊俋路口拜票

花蓮某鄉長司機涉嫌包2千元賄選 羈押禁見獲准

相關新聞

嘉義市議員選舉涉現金賄選 檢方聲押某候選人及樁腳

嘉義市無黨籍市議員李姓候選人疑似賄選，昨天嘉義地檢署會同中部打擊犯罪中心，指揮嘉義市警方、嘉義市調查站等前往包括競選總部...

民眾黨竹市議員參選人爆涉賄選 20萬元交保限制住居

新竹地檢署接獲線報指民眾黨新竹市議員參選人葉國文捐助某社團法人協會，作為設籍選舉區內學生獎學金；昨天搜索傳喚14人到案，...

湖口鄉長參選人鄭士榤 涉賄遭起訴

新竹縣湖口鄉長參選人鄭士榤涉嫌利用現金綁樁，檢方查出他疑用信封分裝現金，以每袋3萬元對湖口各村長、鄉代買票，其中有7人收...

金控投信前基金經理人涉特別背信罪 10萬交保

元大投信前元大多多證券投資信託基金基金經理人吳積霖，涉嫌於2019年7月至11月期間，多次與關係戶「薛丁格的貓網絡公司」...

第一次就不來？立委收賄案高院明首開 蘇震清請假

台灣高等法院審理立法委員蘇震清等人貪汙案，明天行準備程序，預計傳立委蘇震清與辦公室主任余學洋、立委陳超明與辦公室主任梁文...

酒駕男第7次被抓重判2年 法官：先前關沒用有特別惡性

從事環保業的張姓男子，經常酒後騎車，10年來已被警方查獲7次酒駕，最近一次是今年4月，在基隆市正榮街公園飲用米酒1瓶後騎...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。