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金控投信前基金經理人涉特別背信罪 10萬交保

聯合報／ 記者蔣永佑／台北即時報導

元大投信前元大多多證券投資信託基金基金經理人吳積霖，涉嫌於2019年7月至11月期間，多次與關係戶「薛丁格的貓網絡公司」同日買賣與多多基金相同股票，涉犯證券投資信託及顧問法特別背信罪。台北地檢署今指揮調查局台北市調查處發動搜索、約談，複訊後吳男、人頭帳戶葉姓女友人及薛丁格公司李姓負責人各以10萬、8萬交保，李女則請回。

吳積霖具有台大電機碩士高學歷，曾任台大學生會長，歷任華南金控華南投顧研究部、聯詠科技經理及德商英飛凌上元科技工程師。他稍早由市調處移送北檢複訊時，面對是否涉犯特別背信罪不發一語。

吳男與薛丁格公司於上述期間，多次出現同日買賣與多多基金相同股票情事，金管會介入調查時，他坦承有與薛丁格公司內部人員討論股票投資而可能提及產業龍頭個股，造成消息洩漏疑慮。

當時金管會證期局認定，吳男行為已違反投信人員管理規則，裁罰元大投信60萬元並糾正，同時停止吳男業務執行一年，事後吳男便離職。檢調懷疑，他藉由葉女帳戶與操盤基金同日買賣，加上同向、反向不等操作，不法獲利數十萬元。

元大投信前基金經理人吳積霖涉犯證券投資信託及顧問法特別背信罪，北檢複訊後以10萬交保。記者／蔣永佑攝影
元大投信前基金經理人吳積霖涉犯證券投資信託及顧問法特別背信罪，北檢複訊後以10萬交保。記者／蔣永佑攝影

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