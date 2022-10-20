快訊

北捷板南線晚間不明原因跳電 乘客驚嚇：差點從電扶梯上摔死

為何特拉斯首相上架期比萵苣短？ 克魯曼解析給答案

聽新聞
test
0:00 / 0:00

第一次就不來？立委收賄案高院明首開 蘇震清請假

聯合報／ 記者王宏舜／台北即時報導

台灣高等法院審理立法委員蘇震清等人貪汙案，明天行準備程序，預計傳立委蘇震清與辦公室主任余學洋、立委陳超明與辦公室主任梁文一4人。據了解，蘇震清已請假。本案受命法官為蕭世昌，合議庭審判長為劉芳慈，陪席法官為許曉微。

跨黨派立委集體被控收受太流公司前董事長李恒隆賄款，民進黨立委蘇震清表示，為不讓民進黨受到傷害，今年2月26日退黨。台北地方法院7月6日宣判，蘇震清判有期徒刑10年，國民黨立委廖國棟、陳超明分別被判刑8年6月、7年8月，時代力量前立委徐永明（8月5日退黨）與李恒隆約定的款項雖未入袋，仍依期約收賄罪判刑7年4月。

梁文一犯貪汙治罪條例不違背職務收受賄賂罪，遭判刑5年。李恒隆、白手套郭克銘、廖國棟辦公室主任丁復華三人因認罪獲輕判。余學洋一審無罪。

無黨籍趙正宇因檢調監聽李恒隆的「白手套」、公關公司負責人郭克銘而「槓上開花」，被檢方依逃漏稅、財產來源不明罪起訴，逃漏稅部分遭判刑6月、得易科罰金，財產來源不明部分則獲判無罪。

蘇震清認為一審將他與李恆隆之間的金錢借貸關係曲解為賄款，明顯與事實證據不符，因此上訴。陳超明則稱司法淪為政治鬥爭、打擊異己的工具，司法已不被期待，台灣價值不見，堅稱沒貪汙。

台灣高等法院審理立委收賄案，21日預計將先傳無黨籍立委蘇震清（右圖）、國民黨立委陳超明與兩人的助理余學洋、梁文一訊問，不過蘇震清請假。圖／聯合報系資料照
台灣高等法院審理立委收賄案，21日預計將先傳無黨籍立委蘇震清（右圖）、國民黨立委陳超明與兩人的助理余學洋、梁文一訊問，不過蘇震清請假。圖／聯合報系資料照

蘇震清 陳超明 貪汙

延伸閱讀

藍營苗栗縣長選舉分裂 爭相以陳超明掛名競選總幹事

貪汙案筆錄遭竄改作假？蘇震清告檢察官最終判決出爐！

違紀參選民進黨開鍘 蘇震清女兒蘇孟婕等12人開除黨籍

跨黨派立委收賄案上訴！高院分案 法官蕭世昌「中籤」

相關新聞

警大主任洩題…47考生及格證書遭撤銷 23人上訴再敗

警察大學消防學系前主任沈子勝利用擔任特考召集人及典試委員的機會洩題，消防系47名考生的及格證書被考試院撤銷，47名考生提...

第一次就不來？立委收賄案高院明首開 蘇震清請假

台灣高等法院審理立法委員蘇震清等人貪汙案，明天行準備程序，預計傳立委蘇震清與辦公室主任余學洋、立委陳超明與辦公室主任梁文...

酒駕男第7次被抓重判2年 法官：先前關沒用有特別惡性

從事環保業的張姓男子，經常酒後騎車，10年來已被警方查獲7次酒駕，最近一次是今年4月，在基隆市正榮街公園飲用米酒1瓶後騎...

社團逾10萬人…臉書亂傳餐廳有28名移工染疫 他挨罰1.5萬

周姓男子在臉書社團張貼餐廳有28名越南移工染疫而遭停業的不實訊息被訴，台北地院審理，依散播有關嚴重特殊傳染性肺炎流行疫情...

有拿又有女人陪？雲林地政處技佐收賄緩刑 但工作飛了

雲林縣地政處重劃科技佐張同輝，收受廠商賄賂與不正利益21萬多元，又被招待到有女陪侍的場所，雲林地方法院依貪汙治罪條例判張...

金控投信前基金經理人涉特別背信 北檢約談3人

元大投信前元大多多證券投資信託基金基金經理人吳積霖，涉嫌於2019年7月至11月期間，多次與客戶「薛丁格的貓網絡公司」同日買...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。