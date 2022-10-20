第一次就不來？立委收賄案高院明首開 蘇震清請假

台灣高等法院審理立法委員蘇震清等人貪汙案，明天行準備程序，預計傳立委蘇震清與辦公室主任余學洋、立委陳超明與辦公室主任梁文一4人。據了解，蘇震清已請假。本案受命法官為蕭世昌，合議庭審判長為劉芳慈，陪席法官為許曉微。

跨黨派立委集體被控收受太流公司前董事長李恒隆賄款，民進黨立委蘇震清表示，為不讓民進黨受到傷害，今年2月26日退黨。台北地方法院7月6日宣判，蘇震清判有期徒刑10年，國民黨立委廖國棟、陳超明分別被判刑8年6月、7年8月，時代力量前立委徐永明（8月5日退黨）與李恒隆約定的款項雖未入袋，仍依期約收賄罪判刑7年4月。

梁文一犯貪汙治罪條例不違背職務收受賄賂罪，遭判刑5年。李恒隆、白手套郭克銘、廖國棟辦公室主任丁復華三人因認罪獲輕判。余學洋一審無罪。

無黨籍趙正宇因檢調監聽李恒隆的「白手套」、公關公司負責人郭克銘而「槓上開花」，被檢方依逃漏稅、財產來源不明罪起訴，逃漏稅部分遭判刑6月、得易科罰金，財產來源不明部分則獲判無罪。