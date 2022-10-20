快訊

馬東石結婚了 情定小17歲「南韓最美健身教練」

比分Live／U23中華單局3安+對手暴投追分 2：4落後南韓

解決長榮爭議？0056成分股篩選遊戲規則 出現史上最大改變

聽新聞
test
0:00 / 0:00

酒駕男第7次被抓重判2年 法官：先前關沒用有特別惡性

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導

從事環保業的張姓男子，經常酒後騎車，10年來已被警方查獲7次酒駕，最近一次是今年4月，在基隆市正榮街公園飲用米酒1瓶後騎車上路，酒測值0.58毫克。法官認為他漠視自身安危，更枉顧公眾安全，依累犯判他有期徒刑2年。

基隆地院判決書指出，張男今年4月14日凌晨1至2時許，在基隆市中正區正榮街公園飲用米酒1瓶後，同日下午2時許，無駕駛執照而騎乘機車上路，經警察攔檢酒測，酒測值0.58毫克。

張男坦承有喝酒，法官查出他是酒駕累犯，過去已有6次酒駕前科，去年6月29日才因酒駕入獄服刑執行完畢出監，今年4月是第七次酒駕被警方查獲。

判決書指出，張男自2012年起，到2021年間，6次酒駕公共危險罪分別被判處拘役40日、有期徒刑3月、有期徒刑3月、有期徒刑6月、有期徒刑4月、有期徒刑9月。

法官說，此次已為第七次再犯，可見先前偵審程序後，並未心生警惕作用，返回社會後未能因此自我控管，一再犯酒駕公共危險案件，「行為人主觀惡性較重而有其特別惡性」，先前徒刑執行無成效，張姓男對刑罰的反應力顯然薄弱。

法官認為，張男無駕駛執照執意酒後駕車，既漠視自身安危，更枉顧公眾安全，因此加重處罰。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

酒測臨檢。圖／警方提供
酒測臨檢。圖／警方提供

酒駕 基隆 酒測

延伸閱讀

罰不怕！高雄酒駕累犯名單 兩期高達30人

代駕離開後…他疑坐上駕駛座移車 碰一聲連撞12機車1鐵馬

未婚生兩女…單親媽獨留罕病女嬰在家2天 害她餓死遭重判

獨留罕病女嬰在家2天餓死 單親媽重判7年半

相關新聞

有拿又有女人陪？雲林地政處技佐收賄緩刑 但工作飛了

雲林縣地政處重劃科技佐張同輝，收受廠商賄賂與不正利益21萬多元，又被招待到有女陪侍的場所，雲林地方法院依貪汙治罪條例判張...

酒駕男第7次被抓重判2年 法官：先前關沒用有特別惡性

從事環保業的張姓男子，經常酒後騎車，10年來已被警方查獲7次酒駕，最近一次是今年4月，在基隆市正榮街公園飲用米酒1瓶後騎...

社團逾10萬人…臉書亂傳餐廳有28名移工染疫 他挨罰1.5萬

周姓男子在臉書社團張貼餐廳有28名越南移工染疫而遭停業的不實訊息被訴，台北地院審理，依散播有關嚴重特殊傳染性肺炎流行疫情...

警大主任洩題…47考生及格證書遭撤銷 23人上訴再敗

警察大學消防學系前主任沈子勝利用擔任特考召集人及典試委員的機會洩題，消防系47名考生的及格證書被考試院撤銷，47名考生提...

金控投信前基金經理人涉特別背信 北檢約談3人

元大投信前元大多多證券投資信託基金基金經理人吳積霖，涉嫌於2019年7月至11月期間，多次與客戶「薛丁格的貓網絡公司」同日買...

代駕離開後…他疑坐上駕駛座移車 碰一聲連撞12機車1鐵馬

游姓男子今天清晨因喝酒請代駕開車，回到台北士林區德行東路109巷，沒想到代駕離開後，游男坐上駕駛座疑似想移車到停車格，5...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。