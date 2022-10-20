酒駕男第7次被抓重判2年 法官：先前關沒用有特別惡性

從事環保業的張姓男子，經常酒後騎車，10年來已被警方查獲7次酒駕，最近一次是今年4月，在基隆市正榮街公園飲用米酒1瓶後騎車上路，酒測值0.58毫克。法官認為他漠視自身安危，更枉顧公眾安全，依累犯判他有期徒刑2年。

基隆地院判決書指出，張男今年4月14日凌晨1至2時許，在基隆市中正區正榮街公園飲用米酒1瓶後，同日下午2時許，無駕駛執照而騎乘機車上路，經警察攔檢酒測，酒測值0.58毫克。

張男坦承有喝酒，法官查出他是酒駕累犯，過去已有6次酒駕前科，去年6月29日才因酒駕入獄服刑執行完畢出監，今年4月是第七次酒駕被警方查獲。

判決書指出，張男自2012年起，到2021年間，6次酒駕公共危險罪分別被判處拘役40日、有期徒刑3月、有期徒刑3月、有期徒刑6月、有期徒刑4月、有期徒刑9月。

法官說，此次已為第七次再犯，可見先前偵審程序後，並未心生警惕作用，返回社會後未能因此自我控管，一再犯酒駕公共危險案件，「行為人主觀惡性較重而有其特別惡性」，先前徒刑執行無成效，張姓男對刑罰的反應力顯然薄弱。

法官認為，張男無駕駛執照執意酒後駕車，既漠視自身安危，更枉顧公眾安全，因此加重處罰。

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