社團逾10萬人…臉書亂傳餐廳有28名移工染疫 他挨罰1.5萬

周姓男子在臉書社團張貼餐廳有28名越南移工染疫而遭停業的不實訊息被訴，台北地院審理，依散播有關嚴重特殊傳染性肺炎流行疫情之不實訊息罪，判周罰金1萬5000元，如易服勞役，以1000元折算1日。可上訴。

2022年2月1日，周姓在「內湖&松山&南港&汐止集團」PO「鉅星匯因今日1/31爆發COVID-19疫情群聚28名越南籍員工感染Omicron，台北市政府勒令即日起停業，造成不便，敬請見諒」。

刑事局查獲報請檢察官偵辦，檢方查出，周以暱稱貼文的社團為公開社團，且至少有超越10萬名成員，周認罪被起訴，在法院準備程序中自白。