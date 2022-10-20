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社團逾10萬人…臉書亂傳餐廳有28名移工染疫 他挨罰1.5萬
周姓男子在臉書社團張貼餐廳有28名越南移工染疫而遭停業的不實訊息被訴，台北地院審理，依散播有關嚴重特殊傳染性肺炎流行疫情之不實訊息罪，判周罰金1萬5000元，如易服勞役，以1000元折算1日。可上訴。
2022年2月1日，周姓在「內湖&松山&南港&汐止集團」PO「鉅星匯因今日1/31爆發COVID-19疫情群聚28名越南籍員工感染Omicron，台北市政府勒令即日起停業，造成不便，敬請見諒」。
刑事局查獲報請檢察官偵辦，檢方查出，周以暱稱貼文的社團為公開社團，且至少有超越10萬名成員，周認罪被起訴，在法院準備程序中自白。
判決指出，周散播疫情假訊息，考量他犯後坦認，審酌犯罪動機、目的、手段、目前從事專案管理建築師工作、月收入等情狀，判罰金刑。
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