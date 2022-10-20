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新竹縣調查站查獲現金賄選 調查局長王俊力嘉勉

聯合報／ 記者蔣永佑／台北即時報導

九合一地方選舉在即，調查局新竹縣調查站日前查獲新竹縣湖口鄉鄉長候選人鄭士榤，涉嫌透過范姓金主及劉姓樁腳現金賄選，案經新竹地檢署偵結起訴，調查局長王俊力鑑於查獲現金賄選蒐證困難，特地前往新竹縣調查站嘉勉查賄團隊。

新竹縣調站當初主動掌握賄選情資，報請檢方偵辦，並結合新竹縣警方及新竹縣專勤隊組成查賄團隊，搜索及傳喚人員近30人，查扣疑似賄選資金120萬餘元，懷疑鄭男等人以每位村長或鄉民代表3萬元的對價，尋求30位地方重要樁腳支持。

出身檢察官的王俊力深知查獲現金賄選蒐證相對困難，為此親自前往新竹縣調查站予以鼓勵，並分享自身查賄辦案經驗，期許調查站藉強力偵辦手段掃蕩賄選，端正淨化選風，秉持「有聞必查，有據必辦」原則完成「公平選舉，杜絕不法」的選舉查察核心目標。

新竹縣調查站查獲現金賄選，調查局長王俊力親自前往嘉勉。圖／調查局提供
新竹縣調查站查獲現金賄選，調查局長王俊力親自前往嘉勉。圖／調查局提供

新竹 賄選

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