新竹縣調查站查獲現金賄選 調查局長王俊力嘉勉

九合一地方選舉在即，調查局新竹縣調查站日前查獲新竹縣湖口鄉鄉長候選人鄭士榤，涉嫌透過范姓金主及劉姓樁腳現金賄選，案經新竹地檢署偵結起訴，調查局長王俊力鑑於查獲現金賄選蒐證困難，特地前往新竹縣調查站嘉勉查賄團隊。

新竹縣調站當初主動掌握賄選情資，報請檢方偵辦，並結合新竹縣警方及新竹縣專勤隊組成查賄團隊，搜索及傳喚人員近30人，查扣疑似賄選資金120萬餘元，懷疑鄭男等人以每位村長或鄉民代表3萬元的對價，尋求30位地方重要樁腳支持。