人倫悲劇！雲林男酒後持木棍打死75歲高齡母親

雲林縣林內鄉46歲洪姓男子昨天發酒瘋，在家拿木棍把母親活活打死。洪男的賴姓母親高齡75歲、身體嬌小，被毆打時奮力用手抵抗，仍被打到重傷送醫，經急救後不治身亡，洪男的哥哥報案，警方到場逮捕洪男，解送地檢署偵辦。

據了解，事發地在林內中正東路一處民宅，46歲洪姓男子昨天上午喝酒後，拿木棍毆打高齡75歲的賴姓母親，致賴母嘴角出血、牙齒斷裂，救護人員抵達時已無呼吸心跳。

當時洪男的哥哥也在場，看到洪男不斷拿木棍打母親，他立即上前阻止洪男家暴行為，不料也被木棍打到頭部外傷，與與媽媽一起被送往台大斗六分院救治。

雲林縣警察局斗六分局員警昨接獲洪男哥哥報案，立即到場逮捕洪男，並解送本署偵辦，昨天地檢署已聲押，死者賴母在今天報驗，由雲林地檢署檢察官到場相驗釐清死因。

案件發生後，檢察官指示斗六分局員警，採證被告身上殘留微物及現場跡證，以及鑑識犯罪工具木棍殘留指紋、DNA等生物跡證，蒐集與相關證據，經綜合分析研判，認為洪男確為持棍行凶者。

經檢察官訊問洪男後，認為他涉犯殺害直系血親尊親屬罪嫌重大，且有事實足認有串證之虞，向法院聲請羈押獲准。

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