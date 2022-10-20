有拿又有女人陪？雲林地政處技佐收賄緩刑 但工作飛了

雲林縣地政處重劃科技佐張同輝，收受廠商賄賂與不正利益21萬多元，又被招待到有女陪侍的場所，雲林地方法院依貪汙治罪條例判張2年徒刑，褫奪公權3年，緩刑5年定讞。雲林縣政府將張移送懲戒法院，懲戒法院判張撤職，停止任用1年。

張同輝辦理「古坑鄉水碓農村社區土地重劃建設工程及相關排水建設工程等二件合併工程」採購案，收受陳姓營造公司經理20萬元賄賂，並多次受邀飲宴，總計從陳那兒獲得21萬5339元賄賂與不正利益。

此外，張辦理「北港鎮春牛埔（東）農地重劃區小排1-4及1一1排水改善工程」時，王姓土木公司負責人招待他吃喝，並請他到有女陪侍的場所遊樂，張獲取4025元不正利益。雲林地檢署偵結後起訴張，雲林地院就兩行為分別判1年11月、1年10月徒刑，合併應執行2年徒刑，褫奪公權3年，有期徒刑部分諭知附條件緩刑5年。

雲林縣政府認為張同輝收賄犯行明確，違反公務員服務法，且嚴重損害政府、公務人員聲譽，因此將他移付懲戒。

懲戒法院認為張同輝不僅觸犯貪汙治罪條例，也違反公務員服務法「公務員應清廉」規定，有懲戒必要。懲戒法院認為張擔任地政處重劃科技佐，為多項公共工程的承辦人或驗收人，職務牽涉公共工程品質良窳，攸關社會公眾福祉，但他卻收受賄賂、敗壞風紀，嚴重影響社會風氣和民眾的觀感，損害政府廉能形象。