快訊

林耕仁碩論遭檢舉抄襲同學研究 中華大學調查出爐

幫女友調閱個資？北市刑大一偵查佐遭署政風室調查

義務役延長月領最低生活費1.5萬元？ 主計長回應了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

元大投信前基金經理人涉特別背信 北檢約談3人

聯合報／ 記者蔣永佑／台北即時報導

元大投信前元大多多證券投資信託基金基金經理人吳積霖，涉嫌於2019年7月至11月期間，多次與客戶「薛丁格的貓網絡公司」同日買賣與多多基金相同股票，涉犯證券投資信託及顧問法特別背信罪。台北地檢署今指揮台北市調查處執行搜索3處，並約談吳男與薛丁格公司李姓及葉姓員工共3人。

吳積霖具有台大電機碩士高學歷，曾任台大學生會長，歷任華南金控華南投顧研究部、聯詠科技經理及德商英飛凌上元科技工程師。

吳男與薛丁格公司於上述期間，多次出現同日買賣與多多基金相同股票情事，金管會介入調查時，他坦承有與薛丁格公司內部人員討論股票投資而可能提及產業龍頭個股，造成消息洩漏疑慮。

當時金管會證期局認定，吳男行為已違反投信人員管理規則，裁罰元大投信60萬元並糾正，同時停止吳男業務執行一年，事後吳男便離職。

元大投信前基金經理人吳積霖涉犯證券投資信託及顧問法第特別背信罪，與關係戶薛丁格的貓網絡公司兩名員工遭北檢約談。記者蔣永佑/攝影
元大投信前基金經理人吳積霖涉犯證券投資信託及顧問法第特別背信罪，與關係戶薛丁格的貓網絡公司兩名員工遭北檢約談。記者蔣永佑/攝影

投信 台大 南投

延伸閱讀

萬華萬國幫槍擊案 北檢指派專責檢察官查槍追人

萬華槍擊案 北檢指派檢察官追查槍枝來源

網路投保鬆綁 金管會：新增日額型住院醫療險、設有最高保額上限

SEMI：車用功率元件需求推升 8吋晶圓廠產能穩健成長

相關新聞

人倫悲劇！雲林男酒後持木棍打死75歲高齡母親

雲林縣林內鄉46歲洪姓男子昨天發酒瘋，在家拿木棍把母親活活打死。洪男的賴姓母親高齡75歲、身體嬌小，被毆打時奮力用手抵抗...

有拿又有女人陪？雲林地政處技佐收賄緩刑 但工作飛了

雲林縣地政處重劃科技佐張同輝，收受廠商賄賂與不正利益21萬多元，又被招待到有女陪侍的場所，雲林地方法院依貪汙治罪條例判張...

元大投信前基金經理人涉特別背信 北檢約談3人

元大投信前元大多多證券投資信託基金基金經理人吳積霖，涉嫌於2019年7月至11月期間，多次與客戶「薛丁格的貓網絡公司」同日買...

代駕離開後…他疑坐上駕駛座移車 碰一聲連撞12機車1鐵馬

游姓男子今天清晨因喝酒請代駕開車，回到台北士林區德行東路109巷，沒想到代駕離開後，游男坐上駕駛座疑似想移車到停車格，5...

3歲女童遭生母及男友施虐不治 從重改依傷害致死論處

方姓女子去年7月間將3歲女兒帶到台南跟胡姓男友同居，連遭兩人以拖把把柄或徒手施暴，女童遭虐脫糞，想吐求助，還遭推撞牆休克...

電信門市等太久不爽 莽男抓安全帽狂K二女店員得賠18萬

桃園市一名劉姓男子到八德區某電信公司門市洽詢費率，因不耐久候，竟扯著鄒姓女店員頭髮，硬把人拖到門外用安全帽痛毆，見陳姓女...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。