用家鄉話聊天有鬼？男請翻譯慘知越妻叫別人「老公」

桃園一名蔡姓男子與越南籍妻子結婚多年，最近發現妻子與同鄉阮姓男子互動頻繁，經常在家開視訊與對方用越南話聊天，他心中起疑，錄音請人翻譯，才知妻子是當著他的面叫別人「老公」；後來，他興訟指控妻子不但侵害配偶權，還曾拿剪刀威脅他人生安全，求償50萬元精神損失，但桃園地院認為金額過高，最後判賠23萬元。可上訴。

蔡男興訟指出，妻子2016年因工作關係結識同鄉阮姓男子後，常與阮男和其他友人喝酒聚會玩樂，在家也會用通訊軟體與對方聊天。她去年10月、12月多次在家中客廳與阮男視訊通話，不但稱呼對方「老公」，也以「老婆」自居，已侵害他的配偶權。此外，今年1月某晚夫妻2人因為喝酒一事爭執，妻子竟然持剪刀作勢攻擊，也侵害到他的意思自由權。

審理時，蔡妻否認侵權，辯稱自己和阮男僅同事關係，錄音譯文的「老公」、「老婆」與越南文不服，最多算是熟悉好友或親人間的稱呼。對於今年1月初的爭執衝突，她辯稱當時情緒不佳，目的是想自殺，並非恐嚇蔡男。

法院調查，蔡妻與阮男的對話譯文有「老婆吃什麼了嗎？等老公一起吃吧」、「老婆做錯！老婆承認」和「老婆不想多講，等抓到再說」等語，另文字訊息有穿插愛心、男女擁抱等貼圖，已逾越普通朋友的社交分際。雖然她稱翻譯有誤和內容經過剪接，但未能提出證據，因此最後認定侵害配偶權情形明確。

另外，蔡妻雖稱今年1月的爭執是想拿剪刀自殘，但劉男有照片為證，可見她當時手持剪刀對劉男比劃等情，所以也認定侵害意思自由權行為屬實。

法院審酌蔡男夫妻結婚10餘年，目前育有2名子女，且婚姻關係仍存續，再考量雙方工作收入和侵害情節，認為求償金額過高，應酌減為23萬元較為妥適。