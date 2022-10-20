代駕離開後...他疑坐上駕駛座打檔移車 碰!12機車1自行車遭殃

游姓男子今天清晨因喝酒請代駕開車，回到台北士林區德行東路109巷，沒想到代駕離開後，游男坐上駕駛座疑似想移車到停車格，5時許游男踩煞車打D檔後，卻昏昏欲睡，腳鬆開煞車後車輛向前滑行，撞擊前方12輛機車1輛腳踏車。警方獲報到場，游男酒測值公升達0.41毫克，全案依公共危險罪嫌移送法辦。

警方指出，10月20日清晨5時許獲報，有車輛沿德行東路109巷起步時，撞擊路邊停車12輛機車及1輛腳踏車，駕駛40歲游姓男子涉嫌酒駕，酒測值公升達0.41毫克，沒有受傷。

據了解，游男今天飲酒後請代駕，載他回到士林區德行東路，清晨4時許代駕離開，游男從後座下車坐上駕駛座，疑似要移車到停車場停車，不料卻直接在車上打瞌睡，直到清晨5時許，游男半夢半醒間踩煞車打D檔，腳鬆開車輛向前滑行，撞擊前方機車、腳踏車造成多車傾倒。

警方統計，路邊停車的12輛機車及1輛腳踏車遭撞擊，現場無人受傷。游男有酒駕情勢，全案涉犯公共危險罪嫌，依法移送士林地檢署偵辦。游男有酒駕情勢，全案涉犯公共危險罪嫌，依法移送士林地檢署偵辦。