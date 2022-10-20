3歲女童遭生母及男友施虐不治 從重改依傷害致死論處

台南高分院指出，方女、胡男共同凌虐兒童成傷，致人於死，同時構成成年人故意對兒童犯傷害致死罪、妨害未滿18歲之人發育致死罪，應從重依成年人故意對兒童犯傷害致死罪論處。圖/本報資料照 方姓女子去年7月間將3歲女兒帶到台南跟胡姓男友同居，連遭兩人以拖把把柄或徒手施暴，女童遭虐脫糞，想吐求助，還遭推撞牆休克而不治，台南高分院認方女、胡男還犯成年人故意對兒童犯傷害致死罪，應從重依傷害致死論處，今天撤銷改判，刑期仍維持原審13年6月、13年2月，可上訴。

台南高分院合議庭指出，方女、胡男2人共同凌虐兒童成傷，致人於死，同時構成成年人故意對兒童犯傷害致死罪、妨害未滿18歲之人發育致死罪，所觸犯2罪，屬於法規競合，因為成年人故意對兒童犯傷害致死罪的法定刑度較重，應從重依成年人故意對兒童犯傷害致死罪論處。

合議庭指出，一審認2人應僅論以較為狹隘的「妨害幼童自然發育致死」罪，不另論傷害致死罪，與二審認定不同，因而撤銷改判。且認生母犯罪情狀無可憫恕之情，胡男否認凌虐也不足採信，綜合判斷後原判決主文所示之刑，無違背罪責原則及公平、比例原則，檢察官及方女、胡男上訴其量刑不當，均無理由。

合議庭表示，方女為女童的母親，是年幼女童最重要的依賴照護者，本應善盡教養的義務，充分保護其生命、身體安全，並促進其身心健全發育，且胡男明知女童年僅3歲，尚在稚齡之期，需要母親、照護者耐心教導並以適當方式勸誡、管教，僅因不滿她不願立刻配合大人指令等舉止，屢經勸誡仍未改善，以持續性暴行施虐。

甚於明知女童身體出現異常現象，應有急需送醫接受治療的必要，仍恐送醫後遭醫院通報將受刑事追訴、處罰，而未將她送醫救治，且女童送醫當日呈現全身瘀傷、牙齦裂傷、低血糖及多處皮下氣腫，到院前已無呼吸心跳，顯見方女及胡男2人凌虐傷害女童的期間甚長、手段殘酷，終致女童死亡無可挽回結果，嚴重背離應盡最大可能確保兒童的生存與身心健全發展並維護其人性尊嚴之教養義務，犯罪情節重大，兼衡兩人犯後態度等一切情狀，分處13年6月、13年2月徒刑，可上訴。