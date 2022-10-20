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電信門市等太久不爽 莽男抓安全帽狂K二女店員得賠18萬
桃園市一名劉姓男子到八德區某電信公司門市洽詢費率，因不耐久候，竟扯著鄒姓女店員頭髮，硬把人拖到門外用安全帽痛毆，見陳姓女店員上前阻止也不罷手，還遷怒並攻擊陳女。劉男因脫序行為被桃園地院依強制、傷害等罪判刑1年5月，而民事訴訟也在近日宣判，最後得賠鄒、陳2人18萬餘元。
判決指出，劉男是前年3月犯案，起因是不耐鄒姓女店員接聽公務電話時間太長，於是直接右手抓著鄒女右肩衣服，將人往店外拖。過程中，陳姓女店員見狀阻止，但他不顧阻攔，改抓鄒女頭髮繼續拖行，到了店外即以左手所持安全帽攻擊對方頭部，陳女再次勸阻也被他遷怒攻擊。
劉男脫序行為導致鄒女頭部、雙手擦挫傷，陳女頭部及左手也有同樣傷勢；鄒、陳2女除向劉男求償數千元的醫藥費，也分別求償80萬元和20萬元的精神撫慰金，但劉男認為自己已經受刑法制裁，不願意賠償對方損失。
法院調查，劉男因暴行被依1次強制罪、2次傷害罪判刑確定，足徵鄒、陳2女傷勢是他故意傷害造成，自然須負賠償責任。
鄒、陳2女因有檢附就醫相關證明文件，法院認為醫療費部分依法有據，但精神撫慰金過高，因此審酌侵害情節和雙方經濟狀況等情，將精神撫慰金酌減至10萬元和8萬元，最後判劉男須賠鄒女10萬5060元、陳女8萬3915元。
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