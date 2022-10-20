無照保母夫妻涉搖晃女嬰致雙眼失明 態度拖延家屬氣憤

謝姓無照保母和謝姓丈夫，2019年間全天候照護李姓朋友的年僅4個月大的女兒，涉嫌傷害女嬰，用激烈搖晃或其他足夠造成顱內震盪方式，造成腦傷惡化雙眼失明、發展遲緩重傷害。如今女嬰3歲，全案還在審理、尚未定罪。今天士林地方法院開庭，由於台大醫院傷勢鑑定報告不利保母夫妻，辯護人聲請再送鑑定，甚至指定榮總或長庚醫院，告訴代理人則認為有意拖延訴訟，難怪家屬氣憤。

全案去年1月底起訴，今年1月追加起訴，今天再度開庭，今僅謝女到庭，謝男則用工作為由向法院請假。法庭上就全案是否還有證據要調查。辯護人稱，希望女嬰傷勢能再送榮總或長庚醫院鑑定傷勢。

公訴檢察官指出，檢方採用台大醫院的鑑定報告，報告顯示癲癇不會影起硬腦膜下出血，是有外力所致，且在3天內發生，兩造雙方都有照顧女嬰，聲請傳喚急診醫師李翊誠、女嬰的主治醫師邱南昌到庭，由檢方行主詰問。

告訴代理人稱，本件無送鑑定必要，台大醫院做2次鑑定報告，有給兩造陳述意見的機會，如果檢方傳喚醫師，就足以證明待證事實。合議庭將評議是否詰問醫師，全案候核辦。

告代庭後指出，小朋友3歲了眼睛失明、發展遲緩，由父母和祖父母輪流照顧，案發後謝姓夫妻沒有慰問，如今因台大醫院鑑定報告對被告不利，辯護人還指定法院送榮總、長庚鑑定，態度拖延，難怪家屬氣憤難耐。

全案發生在2019年農曆春節前後，2月13日午上，謝女涉嫌以不詳方式傷害女嬰下巴，導致下巴兩側瘀傷，2月14日至17日李姓父母因過年照顧女兒，發現傷勢；李姓父母17日晚上託付女嬰給謝女全天候照料，不料19日謝女外出倒垃圾，其丈夫謝男幫顧女嬰約1小時，涉嫌劇烈搖晃女嬰，或其他足夠造成顱內震盪的不詳方式傷害女嬰。

謝男當時報案送醫急救，淡水馬偕急診診斷硬腦膜下出血、雙側視網膜出血等，女嬰住院10天，出院前診斷出有癲癇發作、視網膜出血、虐待性頭部創傷等。女嬰小小年紀經硬腦膜下腹膜腔引流手術，因腦傷診斷有腦部萎縮、雙眼失明、發展遲緩等重傷害。

謝女稱，當天出門前女嬰無任何症狀，出門倒垃圾不久就接到丈夫電聯稱李姓女嬰送醫急救。謝男向急診室醫師稱，女嬰原本坐在椅子上，他下樓處理事情回來，就發現女嬰異狀。