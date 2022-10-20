未婚生兩女…單親媽獨留罕病女嬰在家2天 害她餓死遭重判

高雄21歲楊姓單親媽媽育有2名幼女，2019年她帶1歲大女兒外出，獨留患有罕病的小女兒在家兩天，最後小女兒因2天沒進食、吃藥，餓死在家裡，橋院一審依遺棄致死罪判刑6年，檢方認為量刑過輕上訴，高雄高分院審理後，認為楊女多次輕忽照顧小女兒，犯罪情節重大，從重改判7年6月。

檢警調查，在酒店擔任陪侍的楊女，未婚生下兩名女兒，案發時年紀分別為5月個大及1歲半，母女3人居住在高雄市左營區一棟大樓內，女嬰均由楊女獨自照顧。

但小女兒出生不久，就被檢查出罹患心室中膈缺損疾病，需定時餵食、餵藥並給予照料，以免其脫水、飢餓（低血糖）、營養不良。2019年12月25日下午5點多，楊女帶著大女兒外出，卻獨留她一人在家；同月27日下午5點53分，楊女帶著大女兒回家，發現小女兒已無呼吸心跳，當晚6點多，送醫急救1個多小時，女嬰終因橫紋肌溶解症併急性腎小管壞死不治。

檢方認為，楊女明知女嬰患有疾病，無自救力，需定時照顧，但卻故意遺棄導致死亡，2020年8月偵結，將她依遺棄致死罪將她起訴，並建請法官依兒童及少年福利與權益保障法，加重其刑二分之一。

橋頭地方法院一審依成年人故意對兒童犯違背法令而遺棄致人於死罪，判處楊女6年期徒刑。檢方不服，主張量刑過輕上訴。

高雄高分院認為，楊女身為母親，卻輕忽照顧出生僅5月，且患有心室中橫膈缺損的小女兒，還將她留在左營住處長達兩天，導致女嬰長時間未進食、餵藥而脫水、飢餓（低血糖）、營養不良，體脂肪幾乎完全消失，引發橫紋肌溶解症併急性腎小管壞死而死亡，犯罪情節重大，一審僅量刑6年，實屬過輕，以致罪刑不相當。