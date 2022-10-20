台大畢業男掐死母親判無期 律師有意見：應要調查性格養成

台大畢業的王姓男子與母親共同持有家族經營的船務報關公司股份，去年7月因不滿母親遲不給錢認購，縱火嗆醒在房間的母親後爭吵，他拿空氣清淨機猛砸母親頭部，再掐死。基隆地方法院認為王手段惡劣，考量他有被害妄想，判無期徒刑。台灣高等法院今開庭，王說「不知旁邊是誰」。

檢警調查，許婦為基隆一家報關行負責人，開設報關行40多年，她與王姓二兒子同住。去年7月9日凌晨3點多，王在4樓母親臥房外以蠟燭燒毛毯，逼母親出來。許婦被濃煙嗆醒，雙方爭吵，王持客廳的空氣清淨機重砸母親的頭，她倒地。

王再掐住母親的脖子，許婦因頭部有嚴重鈍外傷性蜘蛛網膜下腔出血，引發中樞神經衰竭死亡。翌日報關員工到報關行上班，沒看到老闆娘開門才發現憾事。

基院認為，王與母親共同持有公司股份，王有3300股，許婦持有1700股。王把持有的部分股票以330萬元價格賣給母親，因不滿母親遲不給他錢，曾多次爭執、吵架。法官發現王長期有施用安非他命惡習，妄想手機「被入侵」、住家遭監聽，但與母親同住應有相當的感情基礎，許婦多會遷就兒子，還告誡不要再吸毒品；基院批王不感念母親的照顧，弒母罔顧人倫。

一審認為王手段殘暴，也無悔意，考量他因有被害妄想，且精神鑑定建議應施以精神治療，非完全泯滅人性，依法減輕其刑，判處無期徒刑，褫奪公權終身。

檢方和王都上訴，台灣高等法院今行準備程序，辯護律師主張王的精神狀況嚴重，但一審判書卻沒說明如何區分刑法第19條第1項與第2項的適用，理由不備，也認為檢方上訴無理由。

高院受命法官則表示，在一審判決書第33頁至51頁有認定判決理由，並非沒有論述。法官問王將手機扔進馬桶的用意？王答稱因手機被入侵，他這麼做是「自我保護」；當被問到為什麼打媽媽？他則說「不確定旁邊的是誰」，並稱遭受母親攻擊，他以為是要傷害他。