喊價不眨眼！雄檢拍賣精品 貴婦提凱莉包189萬入手表王

日本三協株式會社前總務課長中澤祥基，2014年盜取公司5億日圓（當時匯率約台幣2億），與台籍呂姓妻子潛逃來台，購買精品名表、皮件洗錢，今高雄地檢署拍賣兩人查扣精品，其中表王百達翡麗經典錶款「鸚鵡螺」以189萬元拍出，入手鄭姓貴婦喊價不眨眼，專家預估該表市價至少200萬起跳，貴婦買到賺到；至於現場3只勞力士，因底價高，反而跌破眼鏡流標。

中澤祥基與呂女來台後，利用盜取的公款添購房產、精品，兩人過上豪奢生活，2018年4月，中澤計畫離台，到移民署申辦出境文件時，被刑事局查獲，警方搜索中澤在鳥松區住處，查扣許多高價名牌皮件和名表、鑽戒，奢華程度警方咋舌。

2人被查扣的精品名表、皮包，雄檢依程序沒收後今舉辦拍賣會，由檢察官鄭益雄、李侑姿負責主持，錶款以百達翡麗（2只）、愛彼表（2只）、勞力士（3只）及ＬＶ陀飛輪最受矚目，其中百達翡麗經典錶款「鸚鵡螺」，拍賣前已有許多當鋪業者、收藏家鎖定，等底價開出，隨即投入搶標。

「鸚鵡螺」雖無證書，但外圈鑲鑽，底價126萬元，從1萬元至10萬元往上喊價，最後由鄭姓貴婦入手，她提著愛馬仕凱莉包，全身珠光寶氣，得標後隨即帶著大筆現金繳款，另外還以82萬元購入1只ＬＶ陀飛輪，及水晶洞、皮夾，花了近300萬元，出手為全場最闊綽。

鄭姓貴婦說，買表純粹是喜歡，她不是生意人，就是買來自己收藏，從水晶洞、皮夾買到名表，今天購入的兩隻表都很喜歡，至於勞力士，除了底價稍高，還有一個原因是「家裡已經很多了」。

高雄市當鋪商業同業公會理事長蒲志昌表示，「鸚鵡螺」熱門、稀有，基本款市價就要200萬起跳，雖然拍賣這只無證書，但預估市價仍有200至300萬不等，算是買到賺到。至於現場一只愛彼「皇家橡樹」，110萬拍出，因市場可議價，外圈還有鑲鑽，未來成長空間不少。

雄檢今天合計拍賣81件精品，多數已高於底價的價格拍出，但三支勞力士Daydate、daytona、Sky-Dweller表款，原本預期增值價值高，買家應會競相競拍，但底價從103萬至183萬不等，因價格高於市場流通售價，利潤少，反而讓觀望買家收手。有當舖業者直言，勞力士開價太高，買了利潤少太多。