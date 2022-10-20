台南善化公所約雇加收規費 中飽私囊6萬多元

台南善化區張姓約雇人員前年任職期間，受理申請許可案件及核發證明文件收費標準規定加收規費，侵占公有財物及利用職務上機會詐取財物6萬多元，案發後，他坦承犯行且繳回犯罪所得，台南地院認張犯侵占公有財物罪共65罪，應執行2年，褫奪公權3年，緩刑5年，並向公庫支付20萬元。

檢警調查，張男自去年1月2日起至同年11月12日止，經善化區公所雇用為約雇人員，代理農建課農業技術職系技士，負責包含農業用地作農業使用證明核發在內的業務，民眾向公所申請農用證明時，應按申請土地筆數核算應收繳規費。案發後，現已離職。

未料，張利用公所農建課內部審查農地農用申請案件流程，未要求承辦人檢附規費收據，確認申請人是否繳交規費的漏洞。

張依農業主管機關受理申請許可案件及核發證明文件收費標準規定，依申請的土地筆數計收，第一筆收取500元，且每增加一筆加收300元，意圖為自己不法所有，侵占公有財物及利用職務機會詐取財物。

此外，他受理楊申請農用證明並前往所申請土地進行實地勘查時，向楊訛稱其申請7筆土地，按每筆土地500元計算，所需規費為3500元，張詐得多收取1200元。張利用公所農建課內部審查農地農用申請案件流程，未要求承辦人檢附規費收據，確認申請人是否繳交規費漏洞。

台南地院審酌，張任職在善化區公所，代理經辦農用證明核發的業務，本應廉潔自持，恪守本分，以維政府公信力，竟利用職務之便，侵占申請農用證明所繳規費，並以詐術取得多於原規費的款項，所為很不應該。