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影／這款襲警！醉漢喝茫「啾」吻上男警臉頰 下場曝光

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導

南投埔里劉姓男子騎車未戴安全帽遭警攔查，因身上有酒味，男警請他吹一口氣，劉男疑喝茫了竟「襲警」、朝他臉頰親下去，員警錯愕擦臉直呼「酒味那麼重」，經酒測果然超標，將劉男依公共危險罪送辦，攔查影片今曝光，畫面令人傻眼。

埔里警分局指出，該分局北山派出所所長陳志成及警員潘治源，本月初於三勰路發現49歲劉姓男子騎車未戴安全帽將其攔停，攔下後發現其身上有酒味，潘員為確認是否酒駕，先請劉男朝他吹氣，未料卻遭偷襲親吻，過程全被密錄器拍下。

而攔查影片今天曝光，影片中，潘姓員警發現劉男疑酒駕，將臉靠近他喊了聲「來！吹一口氣」，劉男疑喝茫了又看到員警將臉湊過去，就直接朝男警的臉頰給「啾」下去，潘員錯愕直呼「不是叫你親我！」、「酒味那麼重」，隨後用手擦了擦臉頰。

警方表示，潘姓員警從警15年第一次被民眾偷襲親吻，當下相當傻眼，劉姓騎士行徑則恐涉及性騷擾，但潘員確認劉男沒有確診狀況，放心後選擇原諒不追究；但經酒測確認，劉男的酒測值明顯超標，最後仍依公共危險罪嫌將他移送法辦。

埔里警分局則再次呼籲，開車不喝酒、喝酒不開車，如有飲酒者，請改搭計程車、指定代駕或請親友接送，同時強調警方對「酒駕零容忍」的決心，將持續針對易肇事及飲酒區域，加強警力部署及強化執法作為，以保障民眾用路安全。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

南投埔里警分局潘姓員警（右）被偷親臉頰後，傻眼用手擦了擦臉頰。圖／讀者提供
南投埔里警分局潘姓員警（右）被偷親臉頰後，傻眼用手擦了擦臉頰。圖／讀者提供

酒駕

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