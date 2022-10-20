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萬華槍擊案槍手自戕為何能開2槍？資深刑警分析有2個可能

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板警取締酒駕 槓上開花查獲毒品及逃逸外籍移工

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導

板橋警方昨晚在轄區台65線快速道路下板橋一匝道的板城路執行取締酒駕勤務，除取締無照騎車，還槓上開花查獲毒品及逃逸外籍移工，並尋獲失蹤人口1人，警方表示，會持續全面加強稽查工作以展現執法決心與能力，並利用各種機會加強宣導，促使民眾提升守法觀念，共同營造安全、順暢的行車空間。

板橋警方昨晚與環保局人員共同執行聯合稽查，環保局人員當場專業認定是否為合格排氣管等不當改裝，取締違規上路車輛，2小時內共攔查200多輛汽、機車，車輛改裝排氣管產生噪音由環保署檢驗取締共15件不合格，依噪音管制法等相關規定告發。警方在4小時取締酒駕勤務，共查獲毒品案1件1人、逃逸外勞1件2人、尋獲失蹤人口1名，取締重大交通違規無照3件、機動測速照相逕舉42件、通報改裝及換裝排氣管產生噪音車輛31件。

板橋警分局長許芳毅表示，警方強力執法、打擊犯罪，呼籲年輕人勿使用line、臉書等通訊軟體，號召朋友在道路上危險駕車、競速，切勿以身試法，民眾如發現機動車輛行駛道路有噪音妨害安寧情形，亦可上傳相片或影片至環保署噪音車檢舉網站檢舉，經查證屬實者將通知該車受檢。

警方也會持續嚴格取締各項交通違規，啟動交通部四季交安第4季「非號誌化路口行車安全」專案。民眾切勿心存僥倖，以免違規受罰造成荷包失血。酒後駕車加重處罰新法上路，飲宴無論是飲用酒類或食用含酒精成分的薑母鴨、燒酒雞及羊肉爐等湯頭，酒測值超標均將加重處罰，10年內累犯還要公布姓名及照片。

※ 提醒您：戒毒專線0800770885

板橋警方昨晚在板城路執行取締酒駕勤務，除取締無照騎車，還槓上開花查獲毒品及逃逸外籍移工。圖／警方提供
板橋警方昨晚在板城路執行取締酒駕勤務，除取締無照騎車，還槓上開花查獲毒品及逃逸外籍移工。圖／警方提供
板橋警方昨晚在板城路執行取締酒駕勤務，除取締無照騎車，還槓上開花查獲毒品及逃逸外籍移工。圖／警方提供
板橋警方昨晚在板城路執行取締酒駕勤務，除取締無照騎車，還槓上開花查獲毒品及逃逸外籍移工。圖／警方提供
板橋警方昨晚在板城路執行取締酒駕勤務，除取締無照騎車，還槓上開花查獲毒品及逃逸外籍移工。圖／警方提供
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板橋警方昨晚在板城路執行取締酒駕勤務，除取締無照騎車，還槓上開花查獲毒品及逃逸外籍移工。圖／警方提供
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噪音 毒品 失蹤

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