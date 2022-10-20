女警盜朋友帳戶轉23萬給自己花 她遭免職提告市府判決出爐

台北市政府警察局少年警察隊前偵查佐蘇杏欣因盜友人帳戶匯款、拿共同出資的房產抵押增貸，被判有罪定讞，事後被台北市政府核定免職，她不服提行政訴訟，台北高等行政法院判她敗訴，可上訴。

蘇杏欣2006年成為台北市警察局唯一女性教官，常教導民眾防身術；她2010年未經同意從友人帳戶轉23萬元至自己的戶頭，又將和友人共同出資買的房產，未經對方同意，向保險公司抵押增貸，償還房貸後，將近500萬元餘款挪為己用。

蘇杏欣被依非法以電腦製作不實財產權變更紀錄取財罪，判4月徒刑，不得易科罰金，另背信罪判刑6月，得易科罰金；蘇女上訴最高法院時主張，她已和友人達成和解，且擔任警職逾25年，曾獲金吾獎，盼法官諭知緩刑，但被駁回定讞；台北市政府事後核定蘇女免職。

蘇女提行政訴訟，主張台北市府侵害她服公職權，且她的罪行和警察職務無關，僅受4月徒刑的輕刑，檢察官也准予易服社會勞動，但市府卻做最嚴厲的免職處分，違反比例原則，請求法院撤銷處分。

台北市政府認為依修正前警察人員人事條例規定，權責機關無從將「易科罰金」擴張解釋為「易服社會勞動」的可能，沒有裁量餘地，處分蘇女免職沒有違誤。

北高行指出，蘇女刑事案件被法院判刑4月確定，沒有宣告緩刑，也不准易科罰金，符合法令要件；再者，警察人員人事條例規定以「易科罰金」為要件，表明警察犯罪須為輕罪才能免於免職處分，修法前沒有將「易科罰金」類推適用為「易服社會勞動」的空間。