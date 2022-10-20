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「忍者之王」重機噪音飆破百分貝 騎士3違規狼狽吞5400元罰單

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

噪音車擾人清夢，台中市警局第2分局日前和監理站、環保局聯合稽查，攔查到1輛改裝成五光十色的大型重機，一查才知該車為KAWASAKI出產，要價93萬元號稱「忍者之王」的Ninja ZX-10R，但檢測高達100.3分貝，黃姓車主包括噪音、改車燈及越級駕駛，3項違規共遭開罰5400元。

第2分局表示，18日晚上7點至11點舉行環監警聯合稽查，針對青少年常經過的北屯路取締改裝車、噪音車，這次也特別針對車輛燈光、車身及排氣管加強取締，當天一共攔查14輛車，開罰6件噪音車、2件改裝車體及車燈，另有2件無照駕駛及1件越級駕駛。

警方說，攔查途中發現1輛大型重機五顏六色，輪匡還發出紫色冷光，車頭耀眼的黃、藍光閃爍非常引人矚目，經查發現騎車的黃男身穿印有「聖光騎士團」的上衣，車身上還貼有「危險人物」、「王者」等字樣。

警方指出，經查發現黃騎乘的大型重機是KAWASAKI出廠，型號Ninja ZX-10R，在車界號稱是「忍者之王」，但經檢測忍者之王發出的噪音高達100.3分貝，顯然超標。

警方除了依噪音管制法開單，另車頭燈也違反道路交通管理處罰條例第16條第1項第2款中，變更頭燈以外之燈光，且經查黃也沒有大型重機駕照，顯然是越級駕駛行為，黃男同時3項違規，警方一口氣就對他開罰5400元，並依規定需限期改善複驗合格為止。

第2分局長陳家銘表示，擅自改裝排氣管分貝數超過標準，環保局除可依噪音管制法處1800元至3600元處罰外，違規改裝車身、燈光、排氣管等，依道交條例第16條、18條規定，最重處9600元罰鍰，並責令其改正或檢驗。

「忍者之王」除噪音超標，還因擅改車燈、越級駕駛，黃姓車主一次吞5400元罰單。記者曾健祐／翻攝
「忍者之王」除噪音超標，還因擅改車燈、越級駕駛，黃姓車主一次吞5400元罰單。記者曾健祐／翻攝
黃男騎乘的「忍者之王」噪音超過100分貝。記者曾健祐／翻攝
黃男騎乘的「忍者之王」噪音超過100分貝。記者曾健祐／翻攝

噪音 重機 交通違規 罰單

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