湖口鄉長參選人鄭士榤涉賄遭起訴 信封裝萬元綁樁買票

無黨籍湖口鄉長參選人鄭士榤。圖／取自「湖口鄉長候選人 鄭士榤」臉書 新竹縣湖口鄉長參選人鄭士榤涉嫌利用現金綁樁，檢方查出他疑用信封分裝現金，以每袋3萬元對湖口各村長、鄉代買票，其中有7人收下，涉賄金額高達百萬元，昨經新竹地檢署偵查終結，對包含鄭在內6人以投票行賄等罪嫌提起公訴。

新竹地檢署檢察官陳子維指揮法務部調查局新竹縣調查站、新竹縣政府 警察局新湖分局、移民署新竹縣專勤隊偵辦現金綁樁案，調查發現鄭士榤在登記參選前的8月25日，與劉男、范男2人在范男位於湖口的辦公室內共謀選舉固樁策略，欲對湖口鄉轄內村長、民意代表等重要人士進行現金綁樁買票。

檢方調查指出，范男當天就貸款100萬元給鄭士榤，再由劉男將其中的 90 萬元，以每個信封裝 3 萬元，共計分裝 30 袋，從8月 25日到27日之間，在巫男、黃男及鄭女的協助下，發送綁樁費。

檢方指出，劉男等人發送賄款時還會稱是「鄭士榤的」等語，而對投票權人交付賄賂，經調查發現有 7 人明知所受領的款項為綁樁買票錢，竟仍收下而答應支持鄭士榤，不過另外有10名村長及鄉代因無意受賄而當場婉拒，或數天後主動退還。

檢警在9月30日持法院搜索票，兵分 5 路執行搜索，另同步傳喚、通知涉嫌者 12 人到案，由新竹地檢署調度5名檢察官協同訊問後，向法院聲請羈押禁見鄭士榤、劉男及巫男獲准，並在20 天內密集傳訊涉案者近30 人，搜索扣押現金及繳回賄款共120萬1000元。

檢方表示，鄭士榤在內6人，包含劉男、范男、巫男、鄭女、黃男涉犯公職人員選舉罷 免法第 99 條第 1 項之投票行賄罪嫌；巫男收受賄款部分，另犯刑法第 143 條之投票受賄罪嫌；其餘萬男在內7名受賄者，經檢察官審酌刑法第 57 條所列事項後，予以職權不起訴處分；另張男等 10 人受賄部分，則因罪嫌不足為不起訴處分。

新竹地檢署強調，新竹查賄團隊為確保這次地方公職人員選舉的公平，已布下天羅地網廣為蒐集賄選情資，對於心存僥倖破壞選舉秩序者及各式違法介選行為，都將秉持「有聞必查、有據必辦」的堅定態度從嚴從速偵辦。

檢方呼籲選民如見聞賄選情事，請務必勇於出面檢舉（專線：0800-021099 按 4），近5年政府已發放高達2.1億元的檢舉賄選獎金，檢舉吹哨者絕不孤單，請民眾一起為營造公平、公正、公開的選舉環境而共同打拼。