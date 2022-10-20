獨留罕病女嬰在家2天餓死 單親媽重判7年半

高雄21歲楊姓單親媽媽2019年帶著1歲大女兒外出，獨留5個月大的小女兒在家2天，造成小女兒疏於照料死亡，橋頭地院一審依遺棄致死罪判刑6年，高雄高分院上午宣判，從重改判7年6月，可上訴。

楊女獨自撫養2個女兒，年紀分別為5月個大及1歲半，母女3人居住在高雄市左營區一棟大樓內；小女兒出生就患有心室中膈缺損疾病，需定時餵食、餵藥並給於照料。

2019年12月25日下午5點多，楊女帶著大女兒外出，獨留小女兒在家，由於未給予適當又充足的奶粉、藥物，導致女嬰脫水、飢餓、營養不良。

同月27日下午5點53分，楊女帶著大女兒回到住處時，發現小女兒已無呼吸心跳，當晚6點多，送醫急救1個多小時，女嬰終因橫紋肌溶解症併急性腎小管壞死而不治。

檢方認為，楊女明知女嬰患有疾病，無自救力，需定時照顧，但卻故意遺棄導致死亡，因此，2020年8月偵結，將她依遺棄致死罪將她起訴，並建請法官依兒童及少年福利與權益保障法，加重其刑二分之一。

橋頭地方法院一審依成年人故意對兒童犯違背法令而遺棄致人於死罪，判處楊女6年期徒刑。